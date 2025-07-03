ماذا عن السعودية ؟.. ميسي يقترب من تمديد عقده مع إنتر ميامي

يعيش حالة من الاستقرار الأسري في مدينة ، مما يجعله أكثر ميلا للاستمرار، وسط تقارير تتحدث عن عرض استثماري مغر يتضمن حصوله على حصة ملكية في النادي ضمن عقده الجديد، وهو ما قد يغريه بالبقاء لسنوات أطول.كما يرى المحيطون باللاعب أن الأجواء الحالية في توفر له بيئة مثالية للحفاظ على لياقته البدنية، استعدادا للمشاركة المحتملة في 2026، الذي تستضيفه الشمالية، والمتوقع أن يكون آخر ظهور دولي له مع المنتخب الأرجنتيني.بحسب تقارير الصحف ، عقدت أولى جلسات التفاوض الرسمية بين إنتر ميامي وميسي مؤخرا، مع وجود رغبة واضحة من اللاعب بالتجديد، لكن بشرط رفع راتبه، خاصة في ظل اهتمام بعض الأندية بإغرائه بعروض ضخمة.يذكر أن ميسي قاد إنتر ميامي إلى التأهل لدور الـ16 في 2025، قبل أن يتعرض الفريق لهزيمة قاسية أمام بنتيجة (4-0)، ليودع البطولة المقامة في من الدور الإقصائي الأول.