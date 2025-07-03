مدافع إنتر ميلان دومفريس يدخل حسابات برشلونة

فبعد حسم صفقة ، واقتراب ضم باردجي، ومواصلة السعي لضم ، كشف فابريزيو خبير الميركاتو، عن اسم جديد دخل أجندة .وأوضح رومانو عبر حسابه على منصة إكس، أن برشلونة يهتم بضم ظهير إنتر ، البالغ من العمر 29 عامًا.ويمتلك اللاعب الهولندي، شرطا جزائيا في عقده، يُقدر بنحو 25 مليون يورو، مما يجعله صفقة في متناول العملاق الكتالوني.وكان دومفريس من أبرز نجوم إنتر ميلان خلال الموسم الماضي، وسجل هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة أمام برشلونة في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وخاض دومفريس 47 مباراة مع الفريق الإيطالي خلال الموسم المنصرم، وسجل 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة، وهو أفضل سجل تهديفي وصناعة في مسيرته، منذ انضمامه إلى النيراتزوري، قادمًا من قبل 4 أعوام.ورغم التحديات المالية التي تواجه ، فإن قيمة الشرط الجزائي (25 مليونًا) تجعل دومفريس، خيارًا جذابًا، خاصة في حال تمكن النادي من تفعيل "قاعدة 1-1" التي تسمح بتسجيل اللاعبين الجدد بعد موازنة النفقات والإيرادات.