وفاة حارس مرمى أسطوري

روفاي، الذي لقب بـ"دودوماينا"، لعب دورا محوريا في تتويج منتخب نيجيريا بلقبه الثاني في الإفريقية 1994 في تونس، كما كان حاضرا في مونديالي 1994 و1998، ضمن الجيل للنسور .وأوضح الاتحاد لكرة القدم في بيانه: "ننعي وفاة حارس مرمى منتخب نيجيريا الأسطوري، روفاي، أحد عمالقة كرة القدم النيجيرية وبطل أمم إفريقيا 1994، والذي رحل في لاجوس بعد صراع مع المرض".من جهته، عبر الأمين العام لاتحاد الكرة النيجيري، محمد سانوسي، عن صدمته قائلا:"وفاة روفاي كانت مفاجئة ومؤلمة جدا لنا جميعا".على مدار مسيرته، دافع روفاي عن ألوان عدة أندية محلية، قبل أن يخوض تجارب احترافية في بنين، ، هولندا، وإسبانيا، وشارك في 65 مباراة دولية بقميص نيجيريا بين عامي 1983 و1998.وفاة روفاي جاءت بعد ساعات قليلة فقط من الإعلان عن وفاة النجم ، لاعب ، في حادث سير مروع بحياته وحياة شقيقه ، بعدما احترقت سيارتهما أثناء عبورهما مقاطعة متجهين إلى إنجلترا.