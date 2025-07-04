رحيل جوتا.. أول تعليق من محمد صلاح بعد الحادث

ووقع الحادث عندما انحرفت سيارة عن مسارها في مقاطعة ، قبل أن تصطدم وتشتعل بها النيران، مما أدى إلى مصرعه هو وشقيقه، الذي كان أيضًا لاعب كرة قدم.وكتب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي كلمات مؤثرة قال فيها:"أشعر بأن الكلمات تخونني... حتى الأمس، لم أتخيل أبدا أن هناك ما قد يجعلني أخاف من العودة إلى بعد فترة التوقف. الزملاء يأتون ويذهبون، لكن ليس بهذه الطريقة."وأضاف النجم المصري:"سيكون من الصعب للغاية تقبّل فكرة أن ديوغو لن يكون هناك عندما نعود. أفكاري وصلواتي مع زوجته وأطفاله، وبالطبع مع والديه اللذين فقدا أبناءهما فجأة."واختتم صلاح نعيه قائلا:"كل من كان قريبا من ديوغو وشقيقه يحتاج إلى كل الدعم الممكن. لن ننساكما أبدا."