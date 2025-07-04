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رحيل جوتا.. أول تعليق من محمد صلاح بعد الحادث

رياضة

2025-07-04 | 07:55
رحيل جوتا.. أول تعليق من محمد صلاح بعد الحادث
350 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضي

نعى النجم المصري محمد صلاح زميله في ليفربول ديوغو جوتا، الذي توفي فجأة مع شقيقه أندريه، في حادث سير مأساوي وقع فجر الخميس شمال غرب إسبانيا، عن عمر ناهز 28 عاما.



ووقع الحادث عندما انحرفت سيارة جوتا عن مسارها في مقاطعة زامورا، قبل أن تصطدم وتشتعل بها النيران، مما أدى إلى مصرعه هو وشقيقه، الذي كان أيضًا لاعب كرة قدم.

وكتب محمد صلاح عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي كلمات مؤثرة قال فيها:"أشعر بأن الكلمات تخونني... حتى الأمس، لم أتخيل أبدا أن هناك ما قد يجعلني أخاف من العودة إلى ليفربول بعد فترة التوقف. الزملاء يأتون ويذهبون، لكن ليس بهذه الطريقة."

وأضاف النجم المصري:"سيكون من الصعب للغاية تقبّل فكرة أن ديوغو لن يكون هناك عندما نعود. أفكاري وصلواتي مع زوجته وأطفاله، وبالطبع مع والديه اللذين فقدا أبناءهما فجأة."

واختتم صلاح نعيه قائلا:"كل من كان قريبا من ديوغو وشقيقه أندريه يحتاج إلى كل الدعم الممكن. لن ننساكما أبدا."
 
 
 
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