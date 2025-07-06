بينهم عربي.. التشكيلة المثالية لربع نهائي مونديال الأندية

وأسفرت منافسات الدور ربع النهائي لمونديال الأندية 2025، بتأهل كل من: فلومينينسي البرازيلي، تشلسي الإنجليزي، باريس سان جيرمان
الفرنسي، وريال مدريد
الإسباني، على حساب كل من: الهلال
السعودي، بالميراس البرازيلي، بايرن ميونخ
الألماني، وبوروسيا دورتموند الألماني على الترتيب.
ونشرت شبكة "DAZN" الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم
لكرة القدم للأندية 2025، عبر صفحتها الرسمية، التشكيل المثالي للدور ربع النهائي للبطولة.
وشهدت التشكيلة المثالية لدور الثمانية مونديال الأندية 2025، غياب لاعبي نادي الهلال السعودي، بعد خسارتهم أمام فلومينينسي بهدف مقابل هدفين.
في حين دخل النجم المغربي
أشرف حكيمي مدافع فريق باريس سان جيرمان
التشكيلة المثالية لهذا الدور من مونديال الأندية 2025، إلى جانب زميليه الفرنسي دوي والبرتغالي جواو نيفيز
وفي ما يلي التشكيلة المثالية للدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم
لكرة القدم للأندية 2025:
لحراسة المرمى: فابيو (فلومينينسي)
خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، تياغو سيلفا (فلومينينسي)، تريفوه تشالوباه (تشلسي)، مارك كوكوريلا (تشيلسي)
خط الوسط: جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، ماتيوس مارتينيلي (فلومينينسي)، أردا غولر (ريال مدريد)، كول بالمر (تشلسي).
خط الهجوم: كيليان مبابي
(ريال مدريد)، ديزري دوي (باريس سان جيرمان).