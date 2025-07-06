بينهم عربي.. التشكيلة المثالية لربع نهائي مونديال الأندية

وأسفرت منافسات الدور ربع النهائي لمونديال الأندية 2025، بتأهل كل من: فلومينينسي البرازيلي، تشلسي الإنجليزي، الفرنسي، وريال الإسباني، على حساب كل من: السعودي، بالميراس البرازيلي، الألماني، وبوروسيا دورتموند الألماني على الترتيب.ونشرت شبكة "DAZN" الناقل الحصري لمباريات لكرة القدم للأندية 2025، عبر صفحتها الرسمية، التشكيل المثالي للدور ربع النهائي للبطولة.وشهدت التشكيلة المثالية لدور الثمانية مونديال الأندية 2025، غياب لاعبي نادي الهلال السعودي، بعد خسارتهم أمام فلومينينسي بهدف مقابل هدفين.في حين دخل النجم أشرف حكيمي مدافع فريق باريس التشكيلة المثالية لهذا الدور من مونديال الأندية 2025، إلى جانب زميليه الفرنسي دوي والبرتغالي جواو نيفيزوفي ما يلي التشكيلة المثالية للدور ربع النهائي لبطولة لكرة القدم للأندية 2025:لحراسة المرمى: فابيو (فلومينينسي)خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، تياغو سيلفا (فلومينينسي)، تريفوه تشالوباه (تشلسي)، مارك كوكوريلا (تشيلسي)خط الوسط: جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، ماتيوس مارتينيلي (فلومينينسي)، أردا غولر (ريال مدريد)، كول بالمر (تشلسي).خط الهجوم: (ريال مدريد)، ديزري دوي (باريس سان جيرمان).