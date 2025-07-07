الهلال السعودي يتعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنانديز

وبحسب ، فإن الاتفاق النهائي بين الطرفين تم توثيقه اليوم، بعد اتفاق شفهي جرى قبل أسبوعين، ومن المتوقع أن يوقع اللاعب على عقوده خلال الأيام القليلة المقبلة.وسيتقاضى مبلغ 25 مليون يورو كقيمة للصفقة، ليكون ثيو الظهير الأيسر الجديد في تشكيلة المدرب الإيطالي إنزاغي.