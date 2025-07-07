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قبيل موقعة الأربعاء.. حكيمي يعلق على مواجهة زميله مبابي

رياضة

2025-07-07 | 06:55
قبيل موقعة الأربعاء.. حكيمي يعلق على مواجهة زميله مبابي
99 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة


علق المغربي أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، على مواجهته لصديقه كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني، في كأس العالم للأندية 2025.


ويلتقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان الأربعاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في أمريكا والتي سيسدل الستار عليها الأحد المقبل.

وتزامل حكيمي ومبابي على مدار سنوات في "بي إس جي" من 2021 إلى 2024، لتربطهما علاقة صداقة وطيدة لم تتأثر حتى الآن.

ويعد أشرف حكيمي من أبناء مدينة مدريد، وسبق له الدفاع عن ألوان الملكي، وهو عامل مؤثر آخر قبل مواجهة النجمين.

وقال حكيمي في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "تحدثت مع مبابي قبل بداية البطولة، وأخبرني بأنه مريض قليلا، لكني اعتقد الآن أنه جاهز بنسبة 100%".

وعانى مبابي من التهاب حاد في المعدة والأمعاء، حيث قضى بعض الوقت في المستشفى في الولايات المتحدة، مما غيبه عن الميرينغي خلال مباريات الدور الأول وجعله يشارك كبديل في ثمن وربع النهائي.

وواصل: "شاهدنا مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند، لم أكن أعتقد أنني سأواجه كيليان أو أي شيء من هذا القبيل، لكنني أتمنى له دائمًا التوفيق".
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