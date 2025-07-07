قبيل موقعة الأربعاء.. حكيمي يعلق على مواجهة زميله مبابي

ويلتقي وباريس الأربعاء في نصف نهائي 2025 المقامة حالياً في والتي سيسدل الستار عليها الأحد المقبل.وتزامل حكيمي ومبابي على مدار سنوات في "بي إس جي" من 2021 إلى 2024، لتربطهما علاقة صداقة وطيدة لم تتأثر حتى الآن.ويعد من أبناء مدينة ، وسبق له الدفاع عن ألوان ، وهو عامل مؤثر آخر قبل مواجهة النجمين.وقال حكيمي في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" : "تحدثت مع مبابي قبل بداية البطولة، وأخبرني بأنه مريض قليلا، لكني اعتقد الآن أنه جاهز بنسبة 100%".وعانى مبابي من التهاب حاد في المعدة والأمعاء، حيث قضى بعض الوقت في المستشفى في ، مما غيبه عن الميرينغي خلال مباريات الدور الأول وجعله يشارك كبديل في ثمن وربع النهائي.وواصل: "شاهدنا مباراة ريال مدريد وبروسيا ، لم أكن أعتقد أنني سأواجه أو أي شيء من هذا القبيل، لكنني أتمنى له دائمًا التوفيق".