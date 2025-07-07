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تعيين حكم مثير للجدل لإدارة مباراة الريال وباريس

رياضة

2025-07-07 | 15:36
تعيين حكم مثير للجدل لإدارة مباراة الريال وباريس
المصدر:
موقع كووورة
151 شوهد

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الحكم الذي سيدير مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد المقررة يوم الأربعاء في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

واختار "الفيفا" الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لقيادة المباراة المرتقبة.

ويعرف مارتشينياك بإدارته لعدة مباريات مهمة في مسيرته، أبرزها نهائي كأس العالم 2022، الذي شهد تتويج المنتخب الأرجنتيني على حساب منتخب فرنسا، الذي كان يقوده النجم كيليان مبابي، المهاجم الحالي لريال مدريد.

وستكون مواجهة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد هي الثالثة التي يقودها الحكم البولندي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، فقد أدار سابقا مباراتي إنتر ميامي وبالميراس في دور المجموعات (التي انتهت بالتعادل 2-2)، ومباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دور الـ16 (والتي انتهت بفوز ريال مدريد 1-0).

وقد أدار مارتشينياك، البالغ من العمر 44 عاما، سبع مباريات لباريس سان جيرمان في مسيرته، حقق خلالها الفريق الباريسي 4 انتصارات، وتعادلا وحيدا، وهزيمتين.

في الموسم الماضي، قاد مارتشينياك مباراتين لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا: الأولى انتهت بخسارة الفريق الباريسي أمام أتلتيكو مدريد (2-1)، الثانية انتهت بفوز مثير للفريق الفرنسي على مانشستر سيتي (4-2).

كما قاد مارتشينياك مباراتين لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي، حيث فاز النادي الملكي في الأولى على أتالانتا في بيرغامو في ديسمبر (3-2)، ثم خلال فوز "الميرينغي" المثير للجدل على أتلتيكو مدريد في مباراة إياب دور الـ16، والتي شهدت إلغاء ركلة ترجيح نفذها مهاجم أتلتيكو جوليان ألفاريز بسبب لمسه الكرة مرتين.

وكان مارتشينياك قد أثار جدلا آخر خلال مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في مايو 2024 (2-1).

ففي تلك المباراة، أطلق الحكم البولندي صافرته بشكل متسرع بسبب تسلل محتمل على بايرن، وترتب على قراره إلغاء هدف التعادل الذي سجله الهولندي ماتياس دي ليخت، وقد أثر هذا القرار بشكل كبير على نتيجة تلك المباراة.
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