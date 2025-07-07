تعيين حكم مثير للجدل لإدارة مباراة الريال وباريس

واختار " " الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لقيادة المباراة المرتقبة.ويعرف مارتشينياك بإدارته لعدة مباريات مهمة في مسيرته، أبرزها نهائي 2022، الذي شهد تتويج المنتخب الأرجنتيني على حساب منتخب فرنسا، الذي كان يقوده النجم ، المهاجم الحالي لريال مدريد.وستكون مواجهة ضد هي الثالثة التي يقودها الحكم البولندي في بطولة 2025، فقد أدار سابقا مباراتي إنتر ميامي وبالميراس في دور المجموعات (التي انتهت بالتعادل 2-2)، ومباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دور الـ16 (والتي انتهت بفوز ريال مدريد 1-0).وقد أدار مارتشينياك، البالغ من العمر 44 عاما، سبع مباريات لباريس في مسيرته، حقق خلالها الفريق الباريسي 4 انتصارات، وتعادلا وحيدا، وهزيمتين.في الموسم الماضي، قاد مارتشينياك مباراتين لباريس سان في دوري أبطال أوروبا: الأولى انتهت بخسارة الفريق الباريسي أمام (2-1)، الثانية انتهت بفوز مثير للفريق الفرنسي على (4-2).كما قاد مارتشينياك مباراتين لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي، حيث فاز في الأولى على أتالانتا في بيرغامو في (3-2)، ثم خلال فوز "الميرينغي" المثير للجدل على أتلتيكو مدريد في مباراة إياب دور الـ16، والتي شهدت إلغاء ركلة ترجيح نفذها مهاجم أتلتيكو جوليان ألفاريز بسبب لمسه الكرة مرتين.وكان مارتشينياك قد أثار جدلا آخر خلال مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبايرن في مايو 2024 (2-1).ففي تلك المباراة، أطلق الحكم البولندي صافرته بشكل متسرع بسبب تسلل محتمل على بايرن، وترتب على قراره إلغاء هدف التعادل الذي سجله الهولندي ماتياس دي ليخت، وقد أثر هذا القرار بشكل كبير على نتيجة تلك المباراة.