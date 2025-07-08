"العمدة" يستدعي لاعبًا من الدوري الأسترالي.. من هو "عبد الإله فيصل"؟

وخطف اللاعب العراقي الشاب الأنظار هذا الموسم، بعدما تألق في موسمه الاحترافي الأول ضمن الدوري الممتاز، وقدم مستويات مميزة لفتت الانتباه. ونتيجة لذلك، تلقى دعوة لتمثيل منتخب شباب ، إذ شارك في مباراتين. في المقابل، أبدى المنتخب الشبابي اهتمامًا بضمه، لكنّ ضيق الوقت حال دون إدراجه في القائمة المشاركة في .خاض فيصل، الذي يجيد اللعب في مركز ، (28) مباراة في عامه الاحترافي الأول، توزعت بين الدوري الأسترالي وكأس أستراليا ودوري أبطال للنخبة، مع فريقيه بيرث غلوري، ومارينز، الذي انتقل إليه الموسم الحالي، وسجل خلال ذلك (4) أهداف، بالإضافة لهدف وحيد سجله بألوان المنتخب الأسترالي للشباب في مرمى .بيد أنَّ هذا اللاعب لا يمتلك حتى الآن جواز السفر العراقي، لكنه وعائلته يملكون جميع المستمسكات الرسمية التي تتيح له استصداره في أسرع وقت ممكن، ومن المنتظر أن يُدرج اسمه ضمن القائمة الأولية للأولمبي، التي ستُرسل إلى خلال فترة لا تتجاوز (30) يومًا، على أن يختار المدرب لاحقا من هذه القائمة الأسماء التي ستشكل التشكيلة النهائية المشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت (23) عامًا، المقررة مطلع شهر أيلول المقبل.