كأس العراق.. الشرطة يهزم الطلبة وزاخو يتجاوز نوروز

تمكن فريق الشرطة من هزيمة نظيره الطلبة، فيما فاز على ضيفه ، ضمن منافسات بطولة .

ففي ، استطاع فريق الشرطة من تجاوز نظيره الطلبة عبر ركلات الجزاء الترجيحية. وفي ملعبه، تمكن فريق من التغلب على نظيره فريق بهدف نظيف. وبهذه النتيجة يلتقي فريق الشرطة نظيره زاخو في نصف نهائي .