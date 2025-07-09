حلم "البيت الجوي" يبدأ: هدم ملعب القوة الجوية لإنشاء مجمع رياضي متكامل (صور)

هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي النادي لتطوير بنيته التحتية وتوفير منشآت حديثة تدعم مسيرته الرياضية.لطالما كان شاهدًا على انتصارات وإنجازات عديدة للنادي، الذي يُعد أحد أعرق وأنجح الأندية العراقية. والآن، ومع قرار الهدم، تتجه الأنظار نحو المستقبل، حيث يُخطط لبناء مجمع رياضي يضم مرافق متطورة تلبي احتياجات الفرق الرياضية المتنوعة للنادي وتوفر بيئة مثالية للتدريب والمنافسة.يُعتقد أن المجمع الجديد سيشمل ملعبًا رئيسيًا بمواصفات دولية، بالإضافة إلى ملاعب تدريب، منشآت خدمية، ربما فندقًا رياضيًا ومرافق ترفيهية، بهدف أن يكون مركزًا رياضيًا شاملًا يخدم النادي والرياضة العراقية بشكل عام.هذا المشروع رؤية طموحة لمستقبل " " ويعتبر استثمارًا في البنية التحتية الرياضية التي تُعد أساسًا لنجاح وتطور أي نادٍ رياضي. كما يأمل جمهور ومحبوه أن يُسهم هذا المجمع الجديد في تعزيز مكانة النادي محليًا وقاريًا، ويُعيد أمجاده الكروية والرياضية.كما تنتظر الجماهير التفاصيل الكاملة حول تصميم المجمع ومراحل التنفيذ والجدول الزمني لإنجازه، وسط ترقب كبير لما سيُحققه هذا المشروع من نقلة نوعية للقلعة الزرقاء.