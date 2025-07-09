التشكيلة المتوقعة لمواجهة ريال مدريد وسان جيرمان في نصف نهائي المونديال

ووفقا لصحيفتي "ماركا" و"داريو أس" الإسبانيتين، فستشهد مباراة وريال ، عودة الفرنسي لقيادة هجوم على حساب المهاجم الشاب غونزالو، وسيعول المدرب تشابي ألونسو على الثنائي أسينسيو وروديغر في خط الدفاع لتعويض دين هويسن، الذي يغيب للإيقاف إثر حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الدور ربع النهائي ضد .على المقلب الآخر، سيفتقد لويس إنريكي لفريق ، لجهود باتشو في مباراة بعد طرده ضد في الدور ربع النهائي، وسيحل بيرالدو بدلا منه في خط الدفاع.كما يغيب أيضا الظهير الأيسر لوكاس هيرنانديز والذي تحصل أيضا على البطاقة الحمراء ضد ، لكن غيابه لن يكون مؤثرا لأنه من الأساس فهو لاعب احتياطي ولا يعتمد عليه إنريكي كثيرا.ويتوقع أن يدخل الفريقان المباراة بالتشكيلتين التاليتين:ريال مدريدحراسة المرمى: كورتوا.الدفاع: ترينت، أسينسيو، روديغر، فران غارسيا.الوسط: تشواميني، فالفيردي، بيلينغهام.الهجوم: غولر، وفينيسيوس.باريس سانحراسة المرمى: دوناروماالدفاع: حكيمي، ماركينيوس، بيرالدو، نونو مينديز.الوسط: جواو نيفيز، فيتينيا، فابيان.الهجوم: باركولا (ديمبلي)، دويه، كفاراتسخيليا.