التشكيلة المتوقعة لمواجهة ريال مدريد وسان جيرمان في نصف نهائي المونديال

ووفقا لصحيفتي "ماركا" و"داريو أس" الإسبانيتين، فستشهد مباراة باريس سان جيرمان
وريال مدريد
، عودة الفرنسي كيليان مبابي
لقيادة هجوم النادي الملكي
على حساب المهاجم الشاب غونزالو، وسيعول المدرب تشابي ألونسو على الثنائي أسينسيو وروديغر في خط الدفاع لتعويض دين هويسن، الذي يغيب للإيقاف إثر حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الدور ربع النهائي ضد بوروسيا دورتموند
.
على المقلب الآخر، سيفتقد لويس إنريكي المدير الفني
لفريق باريس سان جيرمان
، لجهود باتشو في مباراة ريال مدريد
بعد طرده ضد بايرن ميونخ
في الدور ربع النهائي، وسيحل بيرالدو بدلا منه في خط الدفاع.
كما يغيب أيضا الظهير الأيسر لوكاس هيرنانديز والذي تحصل أيضا على البطاقة الحمراء ضد بايرن ميونخ
، لكن غيابه لن يكون مؤثرا لأنه من الأساس فهو لاعب احتياطي ولا يعتمد عليه إنريكي كثيرا.
ويتوقع أن يدخل الفريقان المباراة بالتشكيلتين التاليتين:
ريال مدريد
حراسة المرمى: كورتوا.
الدفاع: ترينت، أسينسيو، روديغر، فران غارسيا.
الوسط: تشواميني، فالفيردي، بيلينغهام.
الهجوم: غولر، مبابي
وفينيسيوس.
باريس سان جيرمان
حراسة المرمى: دوناروما
الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، بيرالدو، نونو مينديز.
الوسط: جواو نيفيز، فيتينيا، فابيان.
الهجوم: باركولا (ديمبلي)، دويه، كفاراتسخيليا.