الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز في مواجهة ريال مدريد وسان جيرمان

وقبل المواجهة المرتقبة مساء اليوم الأربعاء بين وسان في نصف نهائي ، سألنا عن توقعه لنتيجة المباراة وكانت الإجابة كالتالي:1-0 .السيناريو الأرجح:ستكون المباراة مغلقة دفاعيا من الجانبين.ريال سيلعب بحذر وسيعتمد على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.سيفرض ضغطا هجوميا كبيرا، لكنه قد يواجه صعوبة في اختراق دفاعات الميرنغي.الهدف الحاسم قد يأتي من تسديدة داخل منطقة الجزاء أو من ركلة ثابتة.وسيلتقي الفائز من هذه القمة المرتقبة على في نيوجيرسي، مع الإنجليزي، الذي أطاح بفلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد في نصف النهائي الأول.