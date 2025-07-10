أول صفقة كبيرة بالميركاتو الصيفي.. الهلال السعودي يخطف نجم ميلان

وقال الهلال
في بيان نشره على موقعه إن عقد هرنانديز مع النادي يمتد لثلاثة أعوام حتى نهاية الموسم الرياضي 2027 - 2028.
ولم يكشف الفريق السعودي عن القيمة المالية للصفقة لكن الخبير الإيطالي في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو
أشار إلى أن ميلان
سيحصل على رسوم انتقال بقيمة 25 مليون يورو.
وبات هرنانديز الصفقة الكبيرة الأولى التي يبرمها الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يسعى "الزعيم" لتعزيز صفوفه بصفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد 2025 - 2026 تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، الذي قاد الفريق للتأهل لدور الثمانية في كأس العالم للأندية
2025، حيث ودع البطولة بالخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 1- 2.
ويعد هيرنانديز
البالغ من العمر 27 عاما، أحد أبرز اللاعبين الذي شاركوا في الدوريات الأوروبية
، حيث مثل عددا من الأندية أبرزها نادي ريال مدريد
الإسباني الذي حقق معه ثلاثية كأس العالم
للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني في 2017، بالإضافة إلى تتويجه بدوري أبطال أوروبا عام 2018، ونادي ميلان الإيطالي
الذي توج معه بالدوري الإيطالي عام 2022، وكأس السوبر الإيطالي بداية عام 2025.
على الصعيد الدولي، تدرج هيرنانديز في تمثيله للمنتخبات الوطنية، حيث مثل منتخبات فرنسا
تحت 18 وتحت 19 وتحت 20 عاما، وكذلك استمر في تمثيل منتخب فرنسا الأول منذ عام 2021، محققا معه دوري الأمم
الأوروبية عام 2021، وكانت آخر مشاركاته الوطنية الشهر الماضي في دوري الأمم الأوروبية.