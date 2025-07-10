أول صفقة كبيرة بالميركاتو الصيفي.. الهلال السعودي يخطف نجم ميلان

وقال في بيان نشره على موقعه إن عقد هرنانديز مع النادي يمتد لثلاثة أعوام حتى نهاية الموسم الرياضي 2027 - 2028.ولم يكشف الفريق السعودي عن القيمة المالية للصفقة لكن الخبير الإيطالي في سوق الانتقالات فابريزيو أشار إلى أن سيحصل على رسوم انتقال بقيمة 25 مليون يورو.وبات هرنانديز الصفقة الكبيرة الأولى التي يبرمها الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يسعى "الزعيم" لتعزيز صفوفه بصفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد 2025 - 2026 تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، الذي قاد الفريق للتأهل لدور الثمانية في 2025، حيث ودع البطولة بالخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 1- 2.ويعد البالغ من العمر 27 عاما، أحد أبرز اللاعبين الذي شاركوا في ، حيث مثل عددا من الأندية أبرزها الإسباني الذي حقق معه ثلاثية للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني في 2017، بالإضافة إلى تتويجه بدوري أبطال أوروبا عام 2018، ونادي الذي توج معه بالدوري الإيطالي عام 2022، وكأس السوبر الإيطالي بداية عام 2025.على الصعيد الدولي، تدرج هيرنانديز في تمثيله للمنتخبات الوطنية، حيث مثل منتخبات تحت 18 وتحت 19 وتحت 20 عاما، وكذلك استمر في تمثيل منتخب فرنسا الأول منذ عام 2021، محققا معه الأوروبية عام 2021، وكانت آخر مشاركاته الوطنية الشهر الماضي في دوري الأمم الأوروبية.