بعد أرنولد.. انتكاسة نجم الريال تطيل فترة غيابه

وبعد إصابة الظهير الإنجليزي ، تعرض المهاجم البرازيلي إندريك لانتكاسة، ستؤدي لغيابه عن الملاعب لفترة أطول، حسبما أفادت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية.وعانى إندريك من إصابة عضلية، في نهاية الموسم الماضي، لكنه كان في طريقه للتعافي منها خلال فترة وجيزة، قبل تعرضه لهذه الانتكاسة.وأفادت الصحيفة بأن سيخضع لفحوصات طبية في ، لمعرفة مدى قوة الإصابة العضلية، التي عانى منها في ساقه اليمنى قبل ساعات من مباراة ، ما أدى لغيابه عن المباراة.