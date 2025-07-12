دهوك وزاخو يتأهلان الى نهائي كأس العراق

تأهل فريقا وزاخو، السبت، الى نهائي بطولة للمرة الأولى.

وفاز فريق على ضيفه فريق بثلاثة أهداف لهدف. كما تمكن فريق من هزيمة ضيفة الشرطة في عبر الركلات الترجيحية. وسيلتقي دهوك وزاخو في المباراة النهائية لبطولة كأس يوم الأربعاء المقبل.