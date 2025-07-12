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دهوك وزاخو يتأهلان الى نهائي كأس العراق
رياضة
2025-07-12 | 15:50
المصدر:
السومرية نيوز
334 شوهد
تأهل فريقا
دهوك
وزاخو، السبت، الى نهائي بطولة
كأس العراق لكرة القدم
للمرة الأولى.
وفاز فريق
دهوك
على ضيفه فريق
القوة الجوية
بثلاثة أهداف لهدف.
كما تمكن فريق
زاخو
من هزيمة ضيفة الشرطة في
ملعب زاخو
عبر الركلات الترجيحية.
وسيلتقي دهوك وزاخو في المباراة النهائية لبطولة كأس
العراق
يوم الأربعاء المقبل.
Alsumaria Tv
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>>
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