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تشيلسي وسان جيرمان في لعنة النهائي بمباراة الحسم.. الموعد والقنوات الناقلة

رياضة

2025-07-13 | 01:31
تشيلسي وسان جيرمان في لعنة النهائي بمباراة الحسم.. الموعد والقنوات الناقلة
227 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الأحد إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يسدل الستار على بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2025 في نظامها الجديد.

ويستضيف ملعب "ميتلايف" مساء اليوم مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.
وتعد المباراة تاريخية بكل المقاييس كونها أول نهائي يجمع بين فريقين أوروبيين في البطولة الموسعة التي يشارك فيها 32 ناديا.
وكان الفريق الباريسي قد تأهل إلى النهائي بعدما فاز على ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد في مباراة من طرف واحد.
في حين أن تشيلسي حقق فوزا على فلومينينسي البرازيلي في مباراتهما بنصف نهائي البطولة بهدفين دون رد.
وتعود آخر مواجهة جمعت بين باريس سان جيرمان وتشيلسي إلى الـ9 من مارس 2015 في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال على ملعب "ستامفورد بريدج" وتمكن حينها الفريق الفرنسي من الفوز بنتيجة 1-2.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وتذاع عبر قنوات: إم بي سي 1، إم بي سي مصر 1، إم بي سي مصر 2، إم بي سي أكشن، إلى جانب تطبيق dazn.
وسيتولى مهمة التعليق على المباراة كل من: مدحت شلبي وفارس عوض عبر قناتي إم بي سي مصر 1 و2، وفهد العتيبي عبر قناة إم بي سي 1 وإم بي سي أكشن، وحماد العنزي عبر تطبيق dazn.
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