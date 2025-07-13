تشيلسي وسان جيرمان في لعنة النهائي بمباراة الحسم.. الموعد والقنوات الناقلة

ويستضيف ملعب "ميتلايف" مساء اليوم مباراة نهائي بين فريقي الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.وتعد المباراة تاريخية بكل المقاييس كونها أول نهائي يجمع بين فريقين أوروبيين في البطولة الموسعة التي يشارك فيها 32 ناديا.وكان الفريق الباريسي قد تأهل إلى النهائي بعدما فاز على بأربعة أهداف دون رد في مباراة من طرف واحد.في حين أن حقق فوزا على فلومينينسي البرازيلي في مباراتهما بنصف نهائي البطولة بهدفين دون رد.وتعود آخر مواجهة جمعت بين وتشيلسي إلى الـ9 من مارس 2015 في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال على ملعب " بريدج" وتمكن حينها الفريق الفرنسي من الفوز بنتيجة 1-2.وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وتذاع عبر قنوات: إم بي سي 1، إم بي سي مصر 1، إم بي سي مصر 2، إم بي سي أكشن، إلى جانب تطبيق dazn.وسيتولى مهمة التعليق على المباراة كل من: مدحت شلبي وفارس عوض عبر قناتي إم بي سي مصر 1 و2، وفهد العتيبي عبر قناة إم بي سي 1 وإم بي سي أكشن، وحماد العنزي عبر تطبيق dazn.