نادي النجف يعتمد شعارًا جديدًا مستوحى من سيف ودرع الإمام علي (ع) – صور



ـ رياضية





أعلن ، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الشعار الجديد للنادي، فيما اكد ان الشعار يجسد الهوية التاريخية والروحية لمدينة الإمام (عليه السلام) ويعبر عن روح القتال والشجاعة.





وذكر النادي في بيان، ان "حرف “N” في وسط الشعار يرمز إلى كلمة Najaf، وقد تم تصميمه بنهايات حادة تحاكي شكل سيف ذو الفقار، سيف الإمام علي (عليه السلام)، رمز القوة والعدل".



وأضاف، ان "الإطار الخارجي فهو يمثل درع الإمام علي (عليه السلام) دلالة على الحماية والثبات والمقاومة في وجه التحديات".