أرسنال يهزم ميلان في مباراة مثيرة

وأقيمت المباراة على الملعب الوطني في ، وهيمن على الشوط الأول لكنه أهدر جميع الفرص التي أتيحت له.وفي الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 53، نجح اللاعب في تسجيل الهدف الوحيد في المباراة بعد تلقيه كرة عرضية حولها في شباك .ورغم انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بفوز أرسنال 1-0، فقد تقرر إلى ركلات الترجيح، واستطاع ميلان التفوق في ركلات الحظ بنتيجة 6-5.ويواجه أرسنال نظيره الأحد المقبل، في المباراة قبل الأخيرة ضمن استعداداته للموسم الجديد، وذلك على نفس الملعب في سنغافورة.بينما يواجه ميلان نظيره بملعب "كاي تاك سبورتس" في ، في ثاني مواجهات "الروسونيري" استعدادا للموسم الجديد.