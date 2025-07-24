العراق يعترض على توقيتات مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم

ويوجد بالمجموعة الثانية من الملحق الآسيوي، إلى جانب منتخبات وإندونيسيا، حيث ستقام مبارياتها في بمدينة جدة للفترة من 8 ولغاية 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وقال : " مستمر في متابعة وضع وتحضيرات لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى ، إذ يحظى هذا الملف بأولوية كبيرة لدينا، بالتالي نرصد ونتابع كل صغيرة وكبيرة بشأن هذا الملف المهم، لأن المباراتين تعدان فرصة أخيرة للعراق لبلوغ المونديال وهذا الأمر يمثل حلم الجماهير العراقية ومن غير الممكن به أو عدم التعامل معه بأولوية".وأضاف: "العمل مع المنتخب العراقي كمشرف للفريق، يتطلب توفير مستلزمات النجاح، بالتالي فإن ملف الانتخابات لن يثنينا عن ذلك ولن يشكل 5 بالمئة من قدر تفكيري بالمنتخب العراقي، وهناك من انتقدني بسبب رغبتي بالتوجه إلى أوروبا قريبا وهناك من تحدث عن تدخلي بالتشكيلة وهذا الكلام غير صحيح وسلبي ويؤثر على سير العمل في وقت نحتاج فيه إلى الوحدة لنصحح أخطاء الماضي ونتحد للمصلحة العامة".وبين قائلا: "لدي تقارير تفصيلية من قبل المدرب غراهام عن وضع مساعده ومراقبته للاعبين العراقيين المحترفين في أوروبا وزيارتي للدول الأوروبية هدفها الاطمئنان على وضع لاعبي أسود مثل حسين علي الذي ما زال من دون ناد وكذلك الذي يستعد للعودة إلى اللعب والأهم مخاطبة الأندية على أمل تفريغ اللاعبين مبكرا قبل موعد أيام (فيفا دي)، بالتالي نسعى إلى تحقيق هذه المتطلبات خدمة للعراق".وتابع عدنان بالقول: "بالنسبة للملحق الآسيوي، الاتحاد العراقي بداية اعترض على توقيت مباراة أسود الرافدين أمام إندونيسيا، إذ إن قرر إقامتها عند الساعة 6 مساء ونحن اعترضنا على هذا الأمر وكذلك المنتخب الإندونيسي قدم طلبا لإقامة المباراة عند الساعة 10:30 مساء ونحن اعترضنا على هذا التوقيت لأنه يؤثر سلبا على راحة قبل مواجهة السعودية، لذلك طلبنا بأن تكون جميع المباريات عند الساعة 8 لضمان المساواة".ويسعى عدنان درجال، إلى تأمين مباراة ودية لمنتخب أسود الرافدين يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل استعدادا لمواجهة إندونيسيا في الملحق يوم 11 من الشهر ذاته ومن ثم خوض مباراة السعودية يوم 14.