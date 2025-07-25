فضيحة جنسية جديدة تلاحق ماورو إيكاردي

وبينما انتشرت شائعات حول خيانته لشريكة حياته تشاينا ادعت شخصية مؤثرة على إنستغرام تدعى نتاشا راي أن إيكاردي أرسل لها صورا فاضحة.ونشرت فيديو جنسيا وأكدت أنه لمارو إيكاردي وظهر جليا ذلك من خلال الأوشام الظاهرة على جسده رغم عدم ظهور وجهه.واضطر للرد على فيديو ناتشا راي مؤكدا أنها من أرسلت له صورها عارية وكتب: "هل هذه ما تسمى صديقتي؟ أم الشخص الذي أراسله؟ هذا غريب حقا".وأضاف: "لأنني لم أقبل رسائلها قط أرسلت لي فيديوهات مجانية عارية، كفى اصطناعا للأزمات وترويج الأكاذيب واستغلال اسمي للحصول على مكافآت وتشويه سمعتي لدي دليل كنت سأشاركه لكن موقع "إنستغرام" سيحظر حسابي لنشري صورا عارية".تجدر الإشارة إلى أن نتاشا راي هي مؤثرة على مواقع التواصل خصوصا "إنستغرام" معروفة بصورها الجريئة ولم تكن جزءا من أي فضيحة سابقة وهذه هي المرة الأولى التي يربط فيها اسمها بفضيحة كبيرة.لكن علاقتها القريبة بواندا نارا دفعت البعض للاعتقاد بأن القصة قد لا تكون مجرد سوء تفاهم بسيط بل ربما وراءها علاقات أكثر تعقيدا.