ميلان يتجاوز ليفربول برباعية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
02:30 PM
الى
02:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
آلاف المتظاهرين في تل أبيب يطالبون بإنهاء الحرب على غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-534922-638891364281110605.png
ميلان يتجاوز ليفربول برباعية
رياضة
2025-07-26 | 10:19
177 شوهد
تغلب
نادي ميلان الإيطالي
على نظيره
ليفربول
الإنجليزي بنتيجة 4-2 في مباراة ودية جمعتهما اليوم السبت على ملعب "كاي تاك" في
هونغ كونغ
، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق موسم 2025–2026.
وتناوب على تسجيل رباعية "الروسونيري" كل من رفائيل لياو،
روبن لوفتوس
، ونوا أوكافور "هدفين" في الدقائق 11، 52، 59 و90+4.
فيما سجل ثنائية
ليفربول
كل من الهنغاري
دومينيك سوبوسلاي
في الدقيقة 26 والهولندي
كودي جاكبو
في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وتعد هذه المباراة الودية الثالثة لفريق ليفربول الذي يبدأ الموسم الجديد بمباراة الدرع الخيرية ضد
كريستال بالاس
يوم 10 أغسطس، قبل الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أمام بورنموث يوم 15 أغسطس المقبل.
وكان ليفربول قد فاز بنتيجة 3-1 و5-0 على
بريستون نورث إند
وستوك سيتي على التوالي في أول مباراتين وديتين، بينما تعرض
ميلان
للخسارة أمام
أرسنال
بهدف دون رد في مباراة أقيمت الأربعاء الماضي على الملعب الوطني في
سنغافورة
.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
سان جيرمان يتجاوز آرسنال ويضرب موعدا مع إنتر ميلان
16:51 | 2025-05-07
إنريكي يعلق على رباعية باريس بشباك مدريد: هاتفي مليء برسائل جماهير برشلونة
12:27 | 2025-07-10
أول تعليق من ألونسو بعد رباعية باريس سان جيرمان
02:32 | 2025-07-10
بينها ميلان وليفربول.. أبرز المباريات العالمية اليوم
03:22 | 2025-07-26
ميلان
ليفربول
نادي ميلان الإيطالي
بريستون نورث إند
دومينيك سوبوسلاي
ميلان الإيطالي
كريستال بالاس
الدرع الخيري
روبن لوفتوس
كودي جاكبو
+A
-A
اخترنا لك
عقوبة الإيقاف تهدد مستقبل ميسي بالدوري الأمريكي.. هذا موقفه
12:59 | 2025-07-26
إنتر ميامي يضم نجم أتلتيكو
10:38 | 2025-07-26
ليفربول يقيم نصباً تذكرياً لجوتا
09:27 | 2025-07-26
أرتيتا يحسم جدل انتقال ساليبا الى ريال مدريد
06:02 | 2025-07-26
بينها ميلان وليفربول.. أبرز المباريات العالمية اليوم
03:22 | 2025-07-26
ميسي يقنع نجم أتلتيكو مدريد بالانضمام إلى إنتر ميامي
02:44 | 2025-07-26
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أزمة في برشلونة بعد آثار قُبلة على خد لامين جمال
رياضة
25.2%
08:36 | 2025-07-25
أزمة في برشلونة بعد آثار قُبلة على خد لامين جمال
08:36 | 2025-07-25
إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
17.68%
03:54 | 2025-07-26
إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:54 | 2025-07-26
التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي
محليات
16.7%
08:42 | 2025-07-25
التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي
08:42 | 2025-07-25
السيد الصدر يوجه دعوة لاتباعه
محليات
16.3%
06:53 | 2025-07-25
السيد الصدر يوجه دعوة لاتباعه
06:53 | 2025-07-25
توجيه من الرافدين يخص حسابات الزبائن
محليات
14.64%
02:48 | 2025-07-25
توجيه من الرافدين يخص حسابات الزبائن
02:48 | 2025-07-25
تعرف على شروط تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية وتمليكها للمواطنين
محليات
9.48%
02:07 | 2025-07-25
تعرف على شروط تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية وتمليكها للمواطنين
02:07 | 2025-07-25
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
"عدت من العراق مصروعاً".. ماذا قال زياد الرحباني عن الموسيقى العراقية؟
11:42 | 2025-07-26
عبر السومرية.. طالبة فاقدة للبصر تناشد وزير التعليم بعدة مطالبات لتسهيل الدراسة لذوي الإعاقة
08:50 | 2025-07-26
من شواطئ البصرة.. الماء في شط العرب يتحول الى اللون الأسود
08:38 | 2025-07-26
شاهد.. اللحظات الاولى للهجوم المسلح على المجمع القضائي في إيران
08:33 | 2025-07-26
بالفيديو.. إزالة سوق عريبة في بغداد
06:59 | 2025-07-26
غارة إسرائيلية تستهدف مركبة جنوب لبنان (فيديو)
05:15 | 2025-07-26
بالفيديو.. الدخان يغطي سماء ميسان
04:44 | 2025-07-26
ميسان.. تظاهرات في الكحلاء تطالب بالخدمات والكهرباء
17:41 | 2025-07-25
حادث مروري وسط البصرة يتسبب بإصابة شابين بكسر في الأرجل
17:34 | 2025-07-25
الحرائق تكشف ضعف الإجراءات: ارتفاع أسعار معدات الإطفاء يثير القلق
17:00 | 2025-07-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.