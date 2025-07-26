ميلان يتجاوز ليفربول برباعية

وتناوب على تسجيل رباعية "الروسونيري" كل من رفائيل لياو، ، ونوا أوكافور "هدفين" في الدقائق 11، 52، 59 و90+4.فيما سجل ثنائية كل من الهنغاري في الدقيقة 26 والهولندي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.وتعد هذه المباراة الودية الثالثة لفريق ليفربول الذي يبدأ الموسم الجديد بمباراة الدرع الخيرية ضد يوم 10 أغسطس، قبل الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أمام بورنموث يوم 15 أغسطس المقبل.وكان ليفربول قد فاز بنتيجة 3-1 و5-0 على وستوك سيتي على التوالي في أول مباراتين وديتين، بينما تعرض للخسارة أمام بهدف دون رد في مباراة أقيمت الأربعاء الماضي على الملعب الوطني في .