راشفورد يستعيد حبه القديم.. برشلونة سيستقر

وانضم الأسبوع الماضي إلى برشلونة بعقد إعارة لمدة عام قادما من ، مع بند بأفضلية الشراء مقابل 35 مليون يورو.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها نقلاً عن صحيفة "ذا صن" أن راشفورد تلقى دفعة معنوية هائلة قبل بدء مع ، تمثلت في العودة لحبيبة طفولته لوسيا، 26 عاماً.وقد طلب راشفورد (27 سنة) من صديقته وحبيبته السابقة مساعدته على التأقلم في إسبانيا وتقديم التأثير الذي يحتاج إليه في تلك المرحلة المفصلية في مسيرته.وقد شوهد الثنائي في جلسة تصوير معاً قبيل إعلان راشفورد الانتقال للبارسا وذلك بعد عامين من الانفصال.وقد تواجدت لوسيا مع راشفورد في جلسة التصوير التي أعلن فيها انتقاله إلى البارسا وكانت بجواره أثناء الصورة الشهيرة له داخل الصندوق الأحمر للتليفون الذي ظهر في فيديو إعلانه لاعباً في البارسا.ورغم الانفصال الذي حدث بين الاثنين في 2023 فإن المصادر المقربة منهما آنذاك أكدت أن هذا لا يمنع وجود علاقة صداقة قوية ووطيدة لا تزال تجمعهما.وعانى راشفورد من تراجع فني في المستوى في العامين الأخيرين وتحديداً منذ الانفصال عن لوسيا، حيث قلت معدلات أهدافه من 30 هدفاً في موسم 2022-2023 إلى 8 ثم 11 في 2023-2024 و2024-2025.