أرسنال يمنح غيوكيريس القميص الأسطوري في النادي

ووقع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما عقدا يمتد لخمسة مواسم مع "المدفعجية".ولم يكشف النادي الإنجليزي عن القيمة المالية للصفقة، لكن تقارير صحفية إنجليزية ذكرت أنها كلفت 63.5 مليون يورو، إلى جانب 10 ملايين يورو على هيئة حوافز إضافية.وسيرتدي غيوكيريس الأسطوري رقم 14 في نادي أرسنال، والذي اشتهر بحمله المهاجم الدولي الفرنسي .وسينضم غيوكيريس فورا إلى فريق أرسنال الذي يتواجد حاليا في ضمن المرحلة الأولى من جولة الفريق الآسيوية استعدادا للموسم الجديد.