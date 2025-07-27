تألق عراقي في آسيا: منتخب التايكواندو للناشئين والشباب يواصل رحلة التحدي في ماليزيا

ويشارك منتخبنا بمجموعة مواهب جيدة من الذكور والإناث، الذين استعدوا للمحفل بشكل مكثف، مدفوعين بالإصرار على تقديم عروض قوية تليق بمستوى اللعبة، وأظهر اللاعبون روحًا قتالية عالية وإصرارًا كبيرًا في جولاتهم الأولى.وقال المنسق الإعلامي لاتحاد التايكواندو أحمد إن لاعبينا قدموا مستويات رائعة في نزالات قوية، حيث شهد اليوم الثاني للبطولة فوز حيدر سلام على منافسه من ، قبل أن يودع المسابقة في دور الثمانية أمام لاعب منتخب ، بينما تمكنت اللاعبة آية أرمان من الفوز على اللاعبة الفلسطينية بجولتين من دون رد، قبل أن تخسر أمام بطلة هونغ كونغ بجولتين مقابل جولة واحدة في دور الـ(16)، كما خسر منصور سليمان في فعاليات وزن (68) كغم أمام لاعب منتخب ، في حين ودع كل من ميسم وعلي قاسم منافسات الزوجي أمام لاعبي منتخب .وأضاف الغراوي أن بقية النتائج أسفرت عن تفوق هارون عبد الله على منافسيه من الهند وإندونيسيا بنتيجة (2 – 0) لكل منهما، قبل أن يخوض نزالًا مثيرًا ومشرّفًا أمام بطل في دور الثمانية، كاشفًا عن موهبة واعدة ينتظرها مستقبل كبير، أما اللاعبون موسى ثائر ولاوند وجنة حسين، فقد أظهروا روحًا قتالية عالية رغم خساراتهم أمام لاعبين من الأردن والصين تايبيه وكازاخستان، مع تأكيد الجهاز الفني على الاستفادة من هذه المواجهات القوية لتطوير الأداء وتجاوز الأخطاء في الأيام المقبلة.