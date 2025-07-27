تألق عراقي في آسيا: منتخب التايكواندو للناشئين والشباب يواصل رحلة التحدي في ماليزيا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
06:40 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أرسنال يمنح غيوكيريس القميص الأسطوري في النادي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-534978-638892000914321177.jpg
تألق عراقي في آسيا: منتخب التايكواندو للناشئين والشباب يواصل رحلة التحدي في ماليزيا
رياضة
2025-07-27 | 03:58
المصدر:
الصباح
54 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
واصل منتخب التايكواندو مسيرته التنافسية في
بطولة آسيا للناشئين
والشباب المقامة حاليًا في العاصمة الماليزية كوالامبور، إذ قدّم اللاعبون مباريات قوية واكتسبوا خبرة ثمينة ستنعكس إيجابًا على مستوياتهم في الاستحقاقات المقبلة.
ويشارك منتخبنا بمجموعة مواهب جيدة من الذكور والإناث، الذين استعدوا للمحفل
القاري
بشكل مكثف، مدفوعين بالإصرار على تقديم عروض قوية تليق بمستوى اللعبة، وأظهر اللاعبون روحًا قتالية عالية وإصرارًا كبيرًا في جولاتهم الأولى.
وقال المنسق الإعلامي لاتحاد التايكواندو أحمد
الغراوي
إن لاعبينا قدموا مستويات رائعة في نزالات قوية، حيث شهد اليوم الثاني للبطولة فوز حيدر سلام على منافسه من
هونغ كونغ
، قبل أن يودع المسابقة في دور الثمانية أمام لاعب منتخب
الصين
، بينما تمكنت اللاعبة آية أرمان من الفوز على اللاعبة الفلسطينية بجولتين من دون رد، قبل أن تخسر أمام بطلة هونغ كونغ بجولتين مقابل جولة واحدة في دور الـ(16)، كما خسر منصور سليمان في فعاليات وزن (68) كغم أمام لاعب منتخب
الأردن
، في حين ودع كل من ميسم
ستار
وعلي قاسم منافسات الزوجي أمام لاعبي منتخب
كوريا
.
وأضاف الغراوي أن بقية النتائج أسفرت عن تفوق هارون عبد الله على منافسيه من الهند وإندونيسيا بنتيجة (2 – 0) لكل منهما، قبل أن يخوض نزالًا مثيرًا ومشرّفًا أمام بطل
كوريا الجنوبية
في دور الثمانية، كاشفًا عن موهبة واعدة ينتظرها مستقبل كبير، أما اللاعبون موسى ثائر ولاوند
شمس الدين
وجنة حسين، فقد أظهروا روحًا قتالية عالية رغم خساراتهم أمام لاعبين من الأردن والصين تايبيه وكازاخستان، مع تأكيد الجهاز الفني على الاستفادة من هذه المواجهات القوية لتطوير الأداء وتجاوز الأخطاء في الأيام المقبلة.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
رحلة ماراثونية لمنتخب الشباب: الجهاز الفني يجوب المحافظات لاكتشاف نجوم المستقبل
03:08 | 2025-07-24
مدرب منتخب شباب العراق يستعد لبطولة الخليج بجولة استكشافية شاملة
03:09 | 2025-07-10
سورلوث يواصل تألقه.. أتلتيكو مدريد بفوز ساحق
12:46 | 2025-05-25
اتفاق عراقي إيراني على تسيير 14 رحلة أسبوعيا لشركة "ماهان" عبر مطار النجف
04:20 | 2025-04-29
تألق عراقي في آسيا
منتخب التايكواندو للناشئين والشباب يواصل رحلة التحدي في ماليزيا
بطولة آسيا للناشئين
كوريا الجنوبية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
بطولة آسيا
شمس الدين
هونغ كونغ
الاستحقاق
+A
-A
اخترنا لك
المنتخب الأولمبي يطلب نقل تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً بسبب توترات كمبوديا وتايلاند
04:58 | 2025-07-27
رجل ياباني أنقذ جولة برشلونة الآسيوية من الفشل.. كيف؟
04:16 | 2025-07-27
بعد عقد النصر الاخير.. رونالدو يتصدر قائمة المليارديرات
04:01 | 2025-07-27
الزوراء يبرم صفقته السابعة استعداداً للموسم المقبل
02:52 | 2025-07-27
العراق يبحث عن "خصم أفريقي" قبل ملحق المونديال: البحرين تعتذر والكويت تتجاهل!
02:44 | 2025-07-27
أرسنال يمنح غيوكيريس القميص الأسطوري في النادي
18:22 | 2025-07-26
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أزمة في برشلونة بعد آثار قُبلة على خد لامين جمال
رياضة
34.16%
08:36 | 2025-07-25
أزمة في برشلونة بعد آثار قُبلة على خد لامين جمال
08:36 | 2025-07-25
إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
17.1%
03:54 | 2025-07-26
إليكم أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:54 | 2025-07-26
التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي
محليات
13.81%
08:42 | 2025-07-25
التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي
08:42 | 2025-07-25
السيد الصدر يوجه دعوة لاتباعه
محليات
12.73%
06:53 | 2025-07-25
السيد الصدر يوجه دعوة لاتباعه
06:53 | 2025-07-25
شروط البناء في العراق.. 3 طوابق للمنازل وغرامات مالية للمخالفين
محليات
11.58%
02:58 | 2025-07-26
شروط البناء في العراق.. 3 طوابق للمنازل وغرامات مالية للمخالفين
02:58 | 2025-07-26
شاهد.. إطلالة جريئة لبسمة بوسيل وسط البحر
فن وثقافة
10.63%
07:51 | 2025-07-25
شاهد.. إطلالة جريئة لبسمة بوسيل وسط البحر
07:51 | 2025-07-25
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بسبب الجفاف.. شاب يعبر شط الحلة بدراجته الهوائية (فيديو)
05:13 | 2025-07-27
الدخان يخيم على ميسان.. ومدى الرؤية يتضاءل
02:31 | 2025-07-27
تجاهل رسائل المرجعية... وتحذيرات: النظام السياسي بات على حافة الخطر!
15:10 | 2025-07-26
"عدت من العراق مصروعاً".. ماذا قال زياد الرحباني عن الموسيقى العراقية؟
11:42 | 2025-07-26
عبر السومرية.. طالبة فاقدة للبصر تناشد وزير التعليم بعدة مطالبات لتسهيل الدراسة لذوي الإعاقة
08:50 | 2025-07-26
من شواطئ البصرة.. الماء في شط العرب يتحول الى اللون الأسود
08:38 | 2025-07-26
شاهد.. اللحظات الاولى للهجوم المسلح على المجمع القضائي في إيران
08:33 | 2025-07-26
بالفيديو.. إزالة سوق عريبة في بغداد
06:59 | 2025-07-26
غارة إسرائيلية تستهدف مركبة جنوب لبنان (فيديو)
05:15 | 2025-07-26
بالفيديو.. الدخان يغطي سماء ميسان
04:44 | 2025-07-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.