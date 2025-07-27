رغم الجدل.. فليكس يقترب من مجاورة رونالدو في النصر

لكن رغم اتفاق وسائل الإعلام على توصل النصر لاتفاق مع على إتمام الصفقة، تبدو هناك اختلافات كبيرة بين قيمة الصفقة.شبكة Sky Sport ذكرت في وقت سابق اليوم أن النصر سيضم مقابل 44 مليون جنيه إسترليني (حوالي 50.37 مليون يورو).لكن فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات، قال إن قيمة العقد تبلغ 30 مليون يورو مع وجود بعض الحوافز، إلى جانب نسبة كبيرة من إعادة البيع على أمل الوصول في المستقبل إلى 50 مليون يورو. وذكرت تقارير أخرى أن القيمة الإجمالية للصفقة ستبلغ 55 مليون يورو.موقع footmercato اكتفى بالتأكيد على أن فيلكس سيوقع على عقد لمدة عامين وحتى يونيو 2027 وسيسافر إلى في الساعات المقبلة للالتحاق بمعسكر قبل انطلاق الموسم الجديد.وكان فيلكس قد خطف الأنظار في 2019 وانتقل من إلى مقابل حوالي 127 مليون يورو، لكنه ظهر بشكل متواضع وقضى أكثر من إعارة قبل أن ينتقل إلى تشيلسي مقابل 52 مليون يورو العام الماضي.وبعد قضاء النصف الأول من الموسم الماضي مع تشيلسي، انتقل اللاعب إلى لكنه لم يترك بصمة مؤثرة ليقرر الرحيل.وبينما كان فيلكس على أعتاب العودة إلى بنفيكا، ظهر اسم النصر، ووافق اللاعب سريعاً على اللعب مرة أخرى إلى جانب أسطورة .