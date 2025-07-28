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فينيسيوس يصل إلى مفترق طرق مع الريال.. التجديد أم البيع؟
رياضة
2025-07-28 | 04:38
300 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
ذكرت إذاعة “كادينا سير”
الإسبانية
أن
نادي ريال مدريد
يفكر جديًا في بيع النجم البرازيلي
فينيسيوس جونيور
، في حال عدم التوصل إلى اتفاق معه بشأن تمديد عقده بسبب مطالبه المالية المرتفعة.
وأوضحت الإذاعة أن اللاعب يشترط رفع راتبه بشكل كبير ضمن مفاوضات التجديد، الأمر الذي لم يلقَ قبولًا داخل
إدارة النادي
، التي بدأت تضع جميع السيناريوهات على الطاولة، بما في ذلك احتمالية البيع خلال الفترة المقبلة.
ويُعد
فينيسيوس
أحد أبرز نجوم الفريق في المواسم الأخيرة، وأسهم بشكل مباشر في تتويج
ريال مدريد
بعدة بطولات، إلا أن خلافات الراتب قد تفتح الباب أمام رحيله، وسط اهتمام متزايد من أندية الدوري الإنجليزي وبعض الأندية المملكة.
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