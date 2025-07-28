فينيسيوس يصل إلى مفترق طرق مع الريال.. التجديد أم البيع؟

وأوضحت الإذاعة أن اللاعب يشترط رفع راتبه بشكل كبير ضمن مفاوضات التجديد، الأمر الذي لم يلقَ قبولًا داخل ، التي بدأت تضع جميع السيناريوهات على الطاولة، بما في ذلك احتمالية البيع خلال الفترة المقبلة.ويُعد أحد أبرز نجوم الفريق في المواسم الأخيرة، وأسهم بشكل مباشر في تتويج بعدة بطولات، إلا أن خلافات الراتب قد تفتح الباب أمام رحيله، وسط اهتمام متزايد من أندية الدوري الإنجليزي وبعض الأندية المملكة.