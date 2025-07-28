نادي زاخو يمثل العراق: الإعلان عن قائمة الأندية المشاركة في دوري أبطال الخليج للأندية

وذكر الاتحاد في بيان أن القائمة ضمت: أندية زاخو العراقي، العين الإماراتي، سترة الرياضي البحريني، الشباب السعودي، العُماني، ، تضامن حضرموت اليمني والقادسية ".وأشار البيان إلى أن" البطولة تهدف إلى تعزيز التنافس الكروي بين الأندية الخليجية، وتوفير بيئة احترافية لتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في تطوير كرة القدم في المنطقة".ويأتي ترشيح للمشاركة في البطولة بعد موسم مميز على الصعيد المحلي، في حين تُوّج العراقي بلقب النسخة الأولى من البطولة، إثر فوزه على الكويتي بهدفين مقابل هدف في إياب النهائي.