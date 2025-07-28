الأردني نزار الرشدان بين عروض العراق والسعودية.. لمن ستكون الكلمة الأخيرة؟

يعتبر الرشدان أحد أهم نجوم كرة القدم الأردنية، وعنصراً رئيساً بصفوف منتخب الذي تأهل مؤخراً إلى نهائيات 2026، لأول مرة بتاريخه.وحصر نزار خياراته الاحترافية الخارجية، حيث تلقى عرضين خارجيين الأول من السعودي والثاني من العراقي، وعلى الأرجح أن يحسم موقفه في الأيام القليلة المقبلة.في هذا الصدد، وبحسب winwin فإن نجم منتخب قد يفكر بالعودة للدوري العراقي من بوابة الزوراء، حيث تقدّم إليه بعرض رسمي تبلغ قيمته 350 ألف دولار، في حين بلغت قيمة العرض الذي تقدم به الفيصلي السعودي نحو 300 ألف دولار.وفي ظل وجود عدد كبير من لاعبي منتخب الأردن في الدوري العراقي، فإن الرشدان قد يفضّل الاحتراف مع الزوراء ما لم تحدث أي مفاجآت جديدة في الساعات المقبلة في حال تلقى عرضاً احترافياً جديداً.وكان الرشدان قد بدأ مسيرته مع فريق الحسين من خلال تدرجه بالفئات العمرية وصولاً للفريق الأول، ومنه انتقل للفيصلي وشارك معه في تحقيق عدة بطولات محلية.وخاض الرشدان أول تجربة احترافية في موسم 2023-2024 على سبيل الإعارة، حيث لعب لفريق العراقي، وفي الموسم الذي تلاه احترف مع فريق الإمارات الإماراتي، وانتقل الموسم الفائت إلى صفوف البحريني.واكتسب نزار الرشدان نجومية وشهرة كبيرتين بعد هدفه الشهير الذي أحرزه في مرمى منتخب في التي أُقيمت بداية العام الماضي في قطر، حيث سجل هدف الفوز والتأهل في الوقت بدل الضائع في المباراة التي فاز بها منتخب الأردن بنتيجة 3-2.