الأردني نزار الرشدان بين عروض العراق والسعودية.. لمن ستكون الكلمة الأخيرة؟

يعتبر الرشدان أحد أهم نجوم كرة القدم الأردنية، وعنصراً رئيساً بصفوف منتخب النشامى
الذي تأهل مؤخراً إلى نهائيات كأس العالم
2026، لأول مرة بتاريخه.
وحصر نزار خياراته الاحترافية الخارجية، حيث تلقى عرضين خارجيين الأول من الفيصلي
السعودي والثاني من الزوراء
العراقي، وعلى الأرجح أن يحسم موقفه في الأيام القليلة المقبلة.
نزار الرشدان يدرس العروض الخارجية
في هذا الصدد، وبحسب winwin فإن نجم منتخب الأردن
قد يفكر بالعودة للدوري العراقي من بوابة الزوراء، حيث تقدّم إليه بعرض رسمي تبلغ قيمته 350 ألف دولار، في حين بلغت قيمة العرض الذي تقدم به الفيصلي السعودي نحو 300 ألف دولار.
وفي ظل وجود عدد كبير من لاعبي منتخب الأردن في الدوري العراقي، فإن الرشدان قد يفضّل الاحتراف مع الزوراء ما لم تحدث أي مفاجآت جديدة في الساعات المقبلة في حال تلقى عرضاً احترافياً جديداً.
وكان الرشدان قد بدأ مسيرته مع فريق الحسين إربد
من خلال تدرجه بالفئات العمرية وصولاً للفريق الأول، ومنه انتقل للفيصلي وشارك معه في تحقيق عدة بطولات محلية.
وخاض الرشدان أول تجربة احترافية في موسم 2023-2024 على سبيل الإعارة، حيث لعب لفريق نوروز
العراقي، وفي الموسم الذي تلاه احترف مع فريق الإمارات الإماراتي، وانتقل الموسم الفائت إلى صفوف الخالدية
البحريني.
واكتسب نزار الرشدان نجومية وشهرة كبيرتين بعد هدفه الشهير الذي أحرزه في مرمى منتخب العراق
في كأس آسيا
التي أُقيمت بداية العام الماضي في قطر، حيث سجل هدف الفوز والتأهل في الوقت بدل الضائع في المباراة التي فاز بها منتخب الأردن بنتيجة 3-2.