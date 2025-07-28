غوارديولا يتخذ القرار الصعب

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا"، قال : "سأرحل بعد انتهاء هذه المرحلة مع السيتي، هذا قرار نهائي. سأحصل على استراحة لعام أو ربما أكثر، فأنا بحاجة للتوقف للاعتناء بنفسي وبصحتي".وأضاف: "سبق أن مررت بموقف مشابه عندما قررت الاعتزال كلاعب، وأيضا حين رحلت عن برشلونة. عقلي كان يطلب مني التوقف، وأشعر أن الوقت مناسب لاتخاذ هذه الخطوة".وأكد المدرب المخضرم أنه بعد مغادرته ، سيبحث لاحقا عن تحد جديد في مكان مختلف، موضحا: "سأكتفي بهذه المرحلة، وسأسعى لاحقا إلى تجربة جديدة".وشدد غوارديولا على أنه يتقبل الانتقادات والمطالبات برحيله، بل ويعتبرها مصدر قوة تدفعه للنجاح:"هناك من يتمنى فشلي، لكن ذلك يمنحني طاقة إضافية. هذه الدوافع ضرورية لتحقيق الإنجازات في المنافسات الكبرى".وتحدث عن التحديات التي تواجهه مع لاعبيه:"كل 3 أيام أختار 11 لاعبا فقط من أصل 23. البدلاء يعتقدون أنني لا أحبهم، لكن العكس هو الصحيح، فأنا أعاني بسببهم عند اتخاذ قرارات التشكيلة الأساسية".وفي مقابلة أخرى مع مجلة GQ، أكد غوارديولا أنه لن يعود إلى برشلونة، سواء كمدرب أو كرئيس للنادي:"تجربتي هناك كانت رائعة، لكنها انتهت ولن تتكرر. أنا لست مناسبا لمنصب الرئيس".واختتم حديثه بالتعبير عن الإرهاق الذي يشعر به من ضغوط المهنة:"في بعض الفترات كنت أسمع جماهير المنافسين تصرخ بأنني سأُطرد. لا توجد مهنة أخرى يتمنى فيها آلاف الناس أن تفقد وظيفتك. هذه ضريبة العمل في كرة القدم".وأكد أنه سيأتي يوم يتوقف فيه تماما عن التدريب:"سيأتي وقت أقول فيه كفى، لا أريد المؤتمرات، ولا اللاعبين، ولا التحديات، سأصبح مديري الخاص، وأقرر بنفسي متى أستيقظ.. وربما أعود لاحقا أو لا".