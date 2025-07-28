ماذا يفعل محمد صلاح في معبد بوذي؟

وزار فريق الإنجليزي معبد "إيكوين" البوذي التاريخي في العاصمة اليابانية ، خلال جولة ليفربول الإعدادية في ضمن برنامج التحضير للموسم الكروي الجديد 2025-2026، حيث يخوض الفريق مباريات ودية وأنشطة ترويجية في .وأظهرت صور من زيارة الفريق الإنجليزي للمعبد البوذي، وهو يتجول برفقة زملائه في الفريق في أروقة معبد إيكوين، الذي يُعد أحد المواقع السياحية البارزة في طوكيو، ويتميز بهندسته المعمارية التقليدية وأجوائه الهادئة التي تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.وتأتي زيارة صلاح لمعبد إيكوين ضمن أنشطة ثقافية نظمها للاعبين خلال جولتهم في طوكيو، بهدف تعزيز العلاقات مع الجماهير اليابانية، التي تعتبر من أكثر الشعوب شغفا بكرة القدم الأوروبية. ويعرف المعبد باستضافته فعاليات ثقافية ومهرجانات، مما يجعله وجهة سياحية شائعة للزوار الأجانب.وما إن انتشرت الصور حتى أثارت موجة من التعليقات المتباينة بين أنصار صلاح ومنتقديه في مصر، وانقسمت الآراء بين مؤيد يرى في الزيارة تعبيرا عن انفتاح ثقافي، ومنتقد يعتبرها غير لائقة نظرا لهوية صلاح الدينية كمسلم.وتفاعل أحد المتابعين مع صور صلاح، مشيدا بانفتاحه على استكشاف الثقافات المختلفة، معتبرين أن زيارته للمعبد تعكس احتراما للتراث الياباني ولا تتعارض مع معتقداته الشخصية، وكتب على منصة "إكس": قائلا: "صلاح يمثل مصر بأفضل صورة.. زيارته للمعبد دليل على احترامه للثقافات العالمية".في المقابل عبر البعض عن استيائهم، معتبرين أن ظهور صلاح في مكان ديني غير إسلامي قد يسيء لصورته كرمز ديني ووطني، وكتب أحد المعلقين: "صلاح قدوة للملايين، كان يجب أن يتجنب مثل هذه الزيارات لتفادي سوء الفهم".وتفاعل أحد المستخدمين عبر حسابه على منصة إكس قائلا: "ثقافه اللاعب محمد صلاح جعلته يزور معبدا بوذيا باليابان ألم يكن لك كقدوه لأطفال زياره مركز إسلامي أو باليابان لنشر الوعي بين عشاقك أنت رمز يا محمد بعد ما كنت تزور السيد البدوي".وكانت بعثة ليفربول بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت قد وصلت إلى طوكيو مساء الأحد بعد سلسلة من المباريات الودية التي بدأ بها الفريق استعداداته حيث حقق انتصارين أمام بريستون (3-1) وستوك سيتي (5-0)، قبل أن يتلقى خسارة أمام (4-2) في .وأكد الموقع الرسمي لليفربول أن الفريق بقيادة آرني سلوت زار معبد إيكوين في طوكيو، وأن اللاعبين تم إرشادهم من قبل راهب في جلسة تأمل مصممة خصيصا لهم بهدف تعزيز التركيز الذهني والهدوء النفسي قبيل العودة إلى التدريبات على أرض الملعب في وقت لاحق من اليوم.ومن المقرر أن يواجه ليفربول فريق يوكوهاما الياباني يوم الأربعاء قبل خوض مواجهتين وديتين في يوم واحد أمام أتلتيك بمشاركة تشكيلتين مختلفتين.