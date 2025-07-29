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صراع على كرسي رئاسة الاتحاد العراقي: 3 مرشحين يتنافسون على الدورة الجديدة

رياضة

2025-07-29 | 05:35
صراع على كرسي رئاسة الاتحاد العراقي: 3 مرشحين يتنافسون على الدورة الجديدة
359 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يخوض ثلاثة مرشحين سباقًا تنافسيًّا للفوز بكرسي رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم في دورته الجديدة لأربع سنوات مقبلة، من 2025 ولغاية 2029، إذ يشارف عمر الاتحاد الحالي على النهاية.

وكان اتحاد الكرة في العراق قد حدد يوم 16 سبتمبر/ أيلول المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الجديدة، في وقت تزداد فيه المطالبات بتأجيل موعدها، بسبب مباريات العراق في الملحق المؤهل للمونديال.

وصادقت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد كرة القدم، على ترشيح يونس محمود لرئاسة اتحاد الكرة في العراق في الانتخابات المقبلة، ليصبح عدد المرشحين على رئاسة الاتحاد العراقي ثلاثة أسماء، وهم كل من عدنان درجال وإياد بنيان ويونس محمود، بالتالي ستشهد الانتخابات المقبلة تنافسًا كبيرًا فيما بينهم، بعدما توقع الجميع بأن يدخل محمود الانتخابات إلى جانب درجال.

كما يونس محمود، أبلغ المقربين منه بأنه لم يتمكن من تحقيق أهدافه وهو يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد، حيث كان يشعر بأنه مهمش ولا يجد من يسمع له، بالتالي يريد أن يقدم خططه ومشروعه للهيئة العامة في الاتحاد بعد إغلاق فترة الترشح للانتخابات، ويأمل بأن تحظى بثقة الأعضاء ليتحصل على أصواتهم في عملية الاقتراع، إذ يرى بأنه لن يستطيع العمل مع درجال بسبب اختلاف وجهات النظر، بحسب winwin.

الاتحاد العراقي ينتظر رئيسه الجديد في الانتخابات المقبلة
والمرشح إياد بينان، يعول على الدعم الذي تحصل عليه من قبل رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، وكذلك على خبرته في إدارة الاتحاد خصوصًا وأنه شغل منصب رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة في العراق للفترة من أبريل/ نيسان 2020 حتى سبتمبر/ أيلول 2021، وهو يشغل حاليًّا منصب المستشار الرياضي لرئيس الحكومة العراقية، فضلًا عن ترؤسه نادي الشرطة العراقي للفترة من 2012 ولغاية 2018.

كما ان رئيس الاتحاد الحالي عدنان درجال، قدم ترشحه أيضًا، لأنه يرى بأنه لم يتمكن من تحقيق أهدافه في الفترة الماضية، خصوصًا وأن عمله واجه تحديات كبيرة مثل عدم تقارب وجهات النظر بينه وبين أغلب أعضاء الاتحاد العراقي الحاليين، بالتالي يحتاج إلى أربع سنوات أخرى ليحقق ما لم يتمكن من تحقيقه، من خلال اختيار فريق مساند لأفكاره في الاتحاد يؤمن بخططه ومشاريعه.
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