يوسف الأمين يرتدي زي أيك لارنا القبرصي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
02:45 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
خلال 2025.. رفع توقعات النمو العالمي وتحذيرات من مخاطر
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-535283-638894008758977054.jpg
يوسف الأمين يرتدي زي أيك لارنا القبرصي
رياضة
2025-07-29 | 11:45
219 شوهد
وقع لاعب منتخبنا الوطني،
يوسف الأمين
، عقد انضمامه إلى نادي أيك لارنا
القبرصي
، قادما من
نادي الوحدة
السعودي.
وقال النادي في بيان، تابعته
السومرية نيوز
، إنه "يسعدنا ان نعلن عن التعاقد مع الجناح الهجومي
يوسف الأمين
لمدة عامين قادمين".
وأضاف البيان أن "اللاعب اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، وقام بتوقيع العقود المتعلقة بالانتقال".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
نجل رونالدو يرتدي قميص البرتغال.. على خطى والده
11:09 | 2025-05-06
رئيس مجلس النوّاب يوجّه رسالة مهمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة
05:50 | 2025-07-25
الأمين العام لحزب الله: لن نكون جزءا من شرعنة الاحتلال في لبنان ولن نقبل بالتطبيع
03:35 | 2025-07-06
الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من أي "تدخل عسكري إضافي" في المنطقة
13:31 | 2025-06-18
يوسف
الامين
السومرية نيوز
نادي الوحدة
يوسف الأمين
سومرية نيوز
السومرية
القبرصي
سعود
سومر
+A
-A
اخترنا لك
الأسطورة لالاس يهاجم ميسي بشدة
11:38 | 2025-07-29
شتيغن يتمم عمليته الجراحية بنجاح.. كم سيغيب عن برشلونة؟
10:29 | 2025-07-29
النصر السعودي يتعاقد رسمياً مع البرتغالي فيلكس
09:43 | 2025-07-29
الكشف عن قميص برشلونة للكلاسيكو المقبل (صورة)
06:01 | 2025-07-29
صراع على كرسي رئاسة الاتحاد العراقي: 3 مرشحين يتنافسون على الدورة الجديدة
05:35 | 2025-07-29
هذا هو المبلغ الذي أقنع الأردني نزار الرشدان بالتوقيع للزوراء
03:53 | 2025-07-29
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار بيع الدولار تودع حاجز الـ140 الف دينار
اقتصاد
25.85%
10:01 | 2025-07-28
أسعار بيع الدولار تودع حاجز الـ140 الف دينار
10:01 | 2025-07-28
تساؤلات حول تعطيل الدوام ليوم غد الثلاثاء
محليات
19.84%
10:43 | 2025-07-28
تساؤلات حول تعطيل الدوام ليوم غد الثلاثاء
10:43 | 2025-07-28
القطعات الأمنية تدخل الإنذار (ج) في هذا الموعد
أمن
15.93%
10:33 | 2025-07-28
القطعات الأمنية تدخل الإنذار (ج) في هذا الموعد
10:33 | 2025-07-28
العراق يتخذ إجراءات عاجلة بعد اغلاق تركيا محال بيع الحيوانات
محليات
14.07%
14:13 | 2025-07-28
العراق يتخذ إجراءات عاجلة بعد اغلاق تركيا محال بيع الحيوانات
14:13 | 2025-07-28
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
13.57%
04:00 | 2025-07-28
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
04:00 | 2025-07-28
خبر يخص أسعار صرف الدولار
اقتصاد
10.75%
03:32 | 2025-07-29
خبر يخص أسعار صرف الدولار
03:32 | 2025-07-29
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
رحمة رياض وزوجها الكسندر علوم يشاركان بمراسم عزاء زياد الرحباني (فيديو)
13:03 | 2025-07-29
حادث سير يتسبب بسقوط محولة كهرباء على عجلة في كركوك #السومرية
07:49 | 2025-07-29
سياح سويديون يستغلون حرارة أشعة الشمس العراقية لقلي البيض في اربيل
05:03 | 2025-07-29
لحظة نجاة مقاتلة F18 من كارثة خلال عرض جوي في إسبانيا
04:41 | 2025-07-29
زائروا البصرة يواصلون زحفهم نحو كربلاء
04:26 | 2025-07-29
شح المياه تدفع الاهالي الى الهجرة
04:04 | 2025-07-29
سويديون يشرحون كيفية قلي البيض في العراق من دون نار (فيديو)
03:55 | 2025-07-29
استخدام الذكاء الاصطناعي في الانتخابات... وتحذيرات من تزوير النتائج
03:47 | 2025-07-29
بالفيديو.. لحظة انتشال جثة غريق في صلاح الدين
11:40 | 2025-07-28
تنحني وتقبل يدها.. ما فعلته ماجدة الرومي لفيروز (فيديو)
09:53 | 2025-07-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.