يوسف الأمين يرتدي زي أيك لارنا القبرصي

وقال النادي في بيان، تابعته ، إنه "يسعدنا ان نعلن عن التعاقد مع الجناح الهجومي لمدة عامين قادمين".وأضاف البيان أن "اللاعب اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، وقام بتوقيع العقود المتعلقة بالانتقال".