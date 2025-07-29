الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بالكرة الذهبية

وحصرت التوقعات التنافس على لعام 2025، بين الفرنسي جناح فريق والإسباني لامين جمال لاعب ، مستبعدة بقية المرشحين من السباق.وحسب فان عثمان هو المرشح الأقوى حيث لديه حظوظا نسبتها 63 % مقابل 13% للنجم الإسباني الصاعد.وفقًا لما أعلنته مجلة "فرانس فوتبول"، الجهة المسؤولة عن تنظيم الحدث الأضخم في عالم الجوائز الفردية لكرة القدم، فإن موعد حفل " 2025" سيكون يوم الاثنين الموافق 22 أيلول 2025، ومن المنتظر أن يقام الحفل في العاصمة الفرنسية ، وسط حضور نخبة من نجوم الرياضة، ووسائل الإعلام، والمشاهير من مختلف أنحاء العالم.