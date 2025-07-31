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رودريجو يقترب من الدوري الإنجليزي
رياضة
2025-07-31 | 04:14
106 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
يبدو أن رحلة البرازيلي
رودريجو جوس
مع
ريال مدريد
تقترب من نهايتها، بعد خمسة مواسم قضاها داخل أسوار
سانتياجو
برنابيو.
إدارة النادي
، بقيادة
فلورنتينو بيريز
، حسمت موقفها من اللاعب، وبدأت بالفعل في البحث عن وجهة مناسبة له، في ظل التراجع الكبير في مستواه، خاصة خلال الموسم الماضي الذي لم يكن على قدر التطلعات، سواء من حيث الأداء أو الأرقام.
رودريجو
شارك في 30 مباراة بالدوري الإسباني، لكنه لم يسجل سوى 6 أهداف فقط، وهو رقم بعيد عن طموحات ناد بحجم
ريال مدريد
، أما في دوري أبطال أوروبا، فأحرز 5 أهداف، إلى جانب مشاركته في
كأس الملك
وكأس العالم للأندية، حيث ظهر بأداء باهت.
وبحسب مصادر لصحيفة "
موندو ديبورتيفو
"
الإسبانية
، فإن الوجهة الأقرب للبرازيلي ستكون في
الدوري الإنجليزي الممتاز
.
مانشستر سيتي
ظهر كأحد المهتمي…
Alsumaria Tv
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مانشستر سيتي
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