رودريجو يقترب من الدوري الإنجليزي

، بقيادة ، حسمت موقفها من اللاعب، وبدأت بالفعل في البحث عن وجهة مناسبة له، في ظل التراجع الكبير في مستواه، خاصة خلال الموسم الماضي الذي لم يكن على قدر التطلعات، سواء من حيث الأداء أو الأرقام.شارك في 30 مباراة بالدوري الإسباني، لكنه لم يسجل سوى 6 أهداف فقط، وهو رقم بعيد عن طموحات ناد بحجم ، أما في دوري أبطال أوروبا، فأحرز 5 أهداف، إلى جانب مشاركته في وكأس العالم للأندية، حيث ظهر بأداء باهت.وبحسب مصادر لصحيفة " " ، فإن الوجهة الأقرب للبرازيلي ستكون في .ظهر كأحد المهتمي…