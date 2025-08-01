كرة السلة: المنتخب العراقي يواجه قطر اليوم في ثاني مبارياته بالبطولة الودية

وتعد المباراة اختباراً مهماً لمنتخبنا والجهاز الفني المشرف بقيادة فازلين ماتيتش، للوقوف على الجوانب الفنية وتطبيق المفردات التكتيكية في آخر محطة تحضيرية قبيل المشاركة في العرس .ويعد المنتخب أحد الفرق الخليجية المتطورة من النواحي الفنية والبدنية ويمتاز بلعبه السريع، لاسيما أنه بدأ بقوة في البطولة بفوزه على نظيره السعودي (82 – 78).وكانت قرعة لكرة السلة (2025)، قد وضعت منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من الصين تايبيه ونيوزيلندا والفلبين، بينما ضمت الأولى وكوريا الجنوبية ولبنان، وتواجد في الثانية غوام واليابان وسوريا وإيران، وضمت الثالثة كلاً من الصين والأردن والهند والسعودية.يذكر أن منتخبنا الوطني كان قد خسر مباراته الاولى في البطولة أمام نظيره السعودي بنتيجة (91 – 76) نقطة.