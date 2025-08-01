الهلال السعودي يوشك على عقد صفقة مدوية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حصاد السومرية
من
06:00 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ويتكوف يزور غزة الخميس لتقييم وضع المساعدات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-535596-638896585819913056.jpg
الهلال السعودي يوشك على عقد صفقة مدوية
رياضة
2025-08-01 | 11:21
165 شوهد
اقترب
نادي الهلال السعودي
من حسم صفقة مدوية قادمة من
الدوري الإيطالي
لكرة القدم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن
الهلال
حصل على موافقة اللاعب البرازيلي إيدرسون نجم خط وسط أتالانتا الإيطالي لتدعيم الصفوف في الموسم الجديد.
وطلب الإيطالي
سيموني
إنزاغي
المدير الفني
لفريق الهلال التعاقد مع إيدرسون لاقتناعه بقدراته وإمكاناته الفنية وحاجة الفريق الأزرق إلى خدماته.
وينتهي عقد إيدرسون مع أتالانتا في صيف 2027، وسبق أن لعب النجم البرازيلي في صفوف كروزيرو وكورينثيانز بجانب اللعب مع ساليرنيتانا الإيطالي.
ويسعى مسؤولو الهلال لحسم الصفقة وإقناع إدارة أتالانتا بالتخلي عن خدمات اللاعب وتلبية طلب إنزاغي بالتعاقد مع إيدرسون.
ولعب إيدرسون 139 مباراة مع أتالانتا، وسجل 13 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة، ويجيد اللاعب البرازيلي صاحب الـ 26 عامًا في دور الارتكاز الدفاعي بجانب الأدوار الهجومية التي يقوم بها ببراعة.
ولعب إيدرسون 3 مباريات دولية مع المنتخب البرازيلي خلال مسيرته.
ونجح
نادي الهلال
في استقطاب النجم الفرنسي
ثيو هيرنانديز
الظهير الأيسر لميلان الإيطالي، بجانب
علي لاجامي
مدافع
النصر السعودي
، وعبد الكريم دارسي جناح
الأهلي السعودي
.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
الهلال السعودي يعقد صفقة مدوية مع مهاجم نابولي
09:10 | 2025-06-07
ليفربول يسعى لصفقة مدوية
09:14 | 2025-05-08
أول صفقة كبيرة بالميركاتو الصيفي.. الهلال السعودي يخطف نجم ميلان
12:31 | 2025-07-10
مفاجأة مدوية.. ميسي يقترب من الدوري السعودي
04:11 | 2025-05-31
الهلال السعودي
كرة قدم
نادي الهلال السعودي
الدوري الإيطالي
الأهلي السعودي
ميلان الإيطالي
النصر السعودي
ثيو هيرنانديز
المدير الفني
+A
-A
اخترنا لك
كابوس "الاغتصاب" يلاحق أشرف حكيمي.. والاخير يؤكد على الابتزاز
14:33 | 2025-08-01
بين برشلونة ومدريد وهذا موعده.. أمريكا تستضيف كلاسيكو الأساطير
11:46 | 2025-08-01
السعودية سبب تأخير تجديد ارتباط فينيسيوس مع ريال مدريد
08:16 | 2025-08-01
بالفيديو.. رونالدو يفاجئ طباخ النصر
04:52 | 2025-08-01
رسميا.. لاعب سان جيرمان ينتقل إلى الدوري التركي
04:35 | 2025-08-01
كرة السلة: المنتخب العراقي يواجه قطر اليوم في ثاني مبارياته بالبطولة الودية
04:06 | 2025-08-01
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
من داخل المستشفى.. صورة للفنانة أنغام تثير جدلاً واسعاً
فن وثقافة
29.82%
04:40 | 2025-07-31
من داخل المستشفى.. صورة للفنانة أنغام تثير جدلاً واسعاً
04:40 | 2025-07-31
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
20.24%
03:25 | 2025-07-31
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية
03:25 | 2025-07-31
إيران: سنشل إسرائيل خلال 48 ساعة
دوليات
14.01%
10:53 | 2025-08-01
إيران: سنشل إسرائيل خلال 48 ساعة
10:53 | 2025-08-01
"اب اللهاب".. ما سيحصل في العراق خلال هذا الشهر وفق التوقعات؟
محليات
12.42%
06:13 | 2025-08-01
"اب اللهاب".. ما سيحصل في العراق خلال هذا الشهر وفق التوقعات؟
06:13 | 2025-08-01
المحكمة الاتحادية ترفض دعوى إلغاء منح الجواز الدبلوماسي الدائم لهذه الفئات
محليات
11.84%
07:05 | 2025-07-31
المحكمة الاتحادية ترفض دعوى إلغاء منح الجواز الدبلوماسي الدائم لهذه الفئات
07:05 | 2025-07-31
في العراق.. فرصة الراحة انتهت والحرارة الخمسينية تعود
محليات
11.67%
02:04 | 2025-08-01
في العراق.. فرصة الراحة انتهت والحرارة الخمسينية تعود
02:04 | 2025-08-01
المزيد
استطلاعات
هل تعتقد أن إجراءات السلامة في المباني داخل العراق كافية؟
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
نعم، لكنها تحتاج متابعة مستمرة
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
لا، السلامة شبه غائبة عن أغلب الأماكن
ما عندي اطلاع
ما عندي اطلاع
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
لازم تكون في رقابة صارمة وعقوبات
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
أمطار وفيضانات مفاجئة في نيويورك
15:56 | 2025-08-01
بالفيديو.. جرذان عملاقة" داخل محل لبيع الدجاج الحي
15:02 | 2025-08-01
إيران تبدأ تشغيل خط بحري لنقل زوار الأربعين إلى البصرة
12:21 | 2025-08-01
شيكاغو تسجل مستويات تلوث هواء "عالية جداً"
12:20 | 2025-08-01
بماذا ينذر الاستيقاظ قبل رنين المنبه؟
09:15 | 2025-08-01
اصطدام واحتراق سريع.. اللحظات الأولى للحادث المروع في بابل (فيديو)
08:46 | 2025-08-01
إهانة وضرب.. شاهد ما حصل مع الفنان السوري عمر خيري
04:54 | 2025-08-01
بالفيديو.. رونالدو يفاجئ طباخ النصر
04:52 | 2025-08-01
بالفيديو.. مراسلة تتعرض للسرقة على الهواء
04:16 | 2025-08-01
إحالة منازل وأراض إلى المزايدة العلنية جنوب بغداد... صدمة بين الاهالي رغم امتلاكهم وثائق شراء رسمية!
03:36 | 2025-08-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.