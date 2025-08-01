الهلال السعودي يوشك على عقد صفقة مدوية

وبحسب مصادر مطلعة فإن حصل على موافقة اللاعب البرازيلي إيدرسون نجم خط وسط أتالانتا الإيطالي لتدعيم الصفوف في الموسم الجديد.وطلب الإيطالي إنزاغي لفريق الهلال التعاقد مع إيدرسون لاقتناعه بقدراته وإمكاناته الفنية وحاجة الفريق الأزرق إلى خدماته.وينتهي عقد إيدرسون مع أتالانتا في صيف 2027، وسبق أن لعب النجم البرازيلي في صفوف كروزيرو وكورينثيانز بجانب اللعب مع ساليرنيتانا الإيطالي.ويسعى مسؤولو الهلال لحسم الصفقة وإقناع إدارة أتالانتا بالتخلي عن خدمات اللاعب وتلبية طلب إنزاغي بالتعاقد مع إيدرسون.ولعب إيدرسون 139 مباراة مع أتالانتا، وسجل 13 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة، ويجيد اللاعب البرازيلي صاحب الـ 26 عامًا في دور الارتكاز الدفاعي بجانب الأدوار الهجومية التي يقوم بها ببراعة.ولعب إيدرسون 3 مباريات دولية مع المنتخب البرازيلي خلال مسيرته.ونجح في استقطاب النجم الفرنسي الظهير الأيسر لميلان الإيطالي، بجانب مدافع ، وعبد الكريم دارسي جناح .