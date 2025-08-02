قائمة أغلى لاعبي العالم.. من يتصدر؟

وتم تصعيد إلى الفريق الأول لبرشلونة في 2023، بعد تدرجه في فرق الفئات السنية بأكاديمية .وبعد تألقه، سرعان ما حجز يامال مكانا بالتشكيل الأساسي مع برشلونة، ومع منتخب إسبانيا الذي أسهم في تتويجه بلقب يورو 2024.ومر لامين يامال بأحداث هامة مؤخرا، أبرزها تجديد عقده مع برشلونة ليستمر حتى 2031 مع زيادة ضخمة في راتبه، وذلك بعد بلوغه عمر الـ18 عاما.وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، المتخص في تقييم اللاعبين، يأتي لامين يامال المرتبة الأولى بقائمة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم حاليا، بقيمة سوقية بلغت 200 مليون يورو.وجاء في المركز الثاني 3 نجوم بنفس القيمة السوقية، وهم النرويجي ، نجم الإنجليزي، والفرنسي والإنجليزي ثنائي ، حيث بلغت قيمة كل منهم 180 مليون يورو.في المركز الخامس، يأتي البرازيلي ، نجم ريال مدريد، بقيمة سوقية وصلت إلى 170 مليون يورو.وخلف يأتي الإنجليزي (أرسنال)، والإسباني بيدري (برشلونة) وفلوريان فيرتز (ليفربول) والإنجليزي الآخر (بايرن ميونخ) بـ140 مليون يورو لكلا منهما.بينما يحتل الأوروغواياني فيدريكو لاعب وسط ريال مدريد المركز العاشر بقيمة 130 مليون يورو