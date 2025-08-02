الفضائح تطارد نجم منتخب الأرجتين وغلطة سراي

تزوجت نارا بإيكاردي في مايو 2014، بعد أقل من عام من نهاية زواجها بالأرجنتيني ، زميل إيكاردي السابق في إنتر .أعلنت محكمة ميلانو في مارس الماضي، انفصال إيكاردي وواندا نارا رسميا، لكنهما لم يتطلقا بعد، وما زال الصراع الدائر بين الثنائي يثير كثيرا من المشكلات بين الطرفين، فيما دخل أولادهما طرفا الآن في هذا النزاع.ويحاول إيكاردي الحصول على حضانة ابنتيه من قانونيا، وهما فرنشيسكا (10 سنوات) وإيزابيلا (9 سنوات)، لكن المفاجأة أنهما لا ترغبان في العيش معه وتفضلان البقاء مع والدتهما.وقطعت واندا نارا سفرها أخيرا لتعود إلى لمساندة ابنتيها، فيما يظل إيكاردي في الأرجنتين بعيدا عن ابنتيه ويخوض حربا قضائية مع والدتهما للحصول على حضانتهما.وذكرت الصحفية الأرجنتينية "لورا أوبفال" أن فرانشيسكا الابنة الكبرى لماورو إيكاردي قطعت كل الاتصالات بينها وبين والدها ولا ترغب في استخدام اسمه أيضا في المستقبل.وحسب الصحفية، فإن غضب فرانشيسكا من والدها جاء بسبب ابتعاده عنهم وعدم الإقامة معهم، كما غاب عن حفل عيد ميلادها العاشر في يناير الماضي.وقطعت ابنتا إيكاردي كل قنوات الاتصال معه، وقالت فرانشيسكا: "لا أريد أن أتحدث عن والدي ولا أحب ما يفعل".