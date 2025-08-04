برشلونة يواجه أزمة جديدة قبل انطلاق الدوري الإسباني

ووفقا لصحيفة " "، لم يتمكن من تسجيل خمسة من لاعبيه في ، حتى الآن، أي قبل أقل من أسبوعين على انطلاق الموسم، بسبب أزمته المالية وعدم قدرته على دفع رواتبهم.ويتعين على تسجيل كل من ، وخوان غارسيا، وتشيزيني، وباردجي، وجيرارد ، في قوائم رابطة للمشاركة في المسابقات الرسمية.وبحسب مصادر " ديبورتيفو"، فإن اللاعبين الخمسة سيحرمون من المشاركة في مباراة المقررة يوم 10 أغسطس، إذا لم تقم بتسجيلهم في قوائمها، وهي بطولة ودية سنوية ينظمها برشلونة.وفي الصيف الماضي، واجه برشلونة مشاكل مشابهة في تسجيل لاعبيه بسبب صعوبات مالية، ولم يتمكن من تسجيل وباو فيكتور، لكن برشلونة متفائل بإتمام تسجيل اللاعبين الخمسة بحلول نهاية الأسبوع المقبل، وفقا لما أوردته "موندو ديبورتيفو".