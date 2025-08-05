أنشيلوتي يستدعي نيمار لمنتخب البرازيل

وذكرت شبكة ESPN أن الإيطالي كارلو ، لمنتخب ، قرر إعادة نجم إلى "السامبا"، بداية من المعسكر المقبل.وأشارت إلى أن مدرب السابق يخطط لاستدعاء نيمار لمعسكر البرازيل الشهر المقبل.ومن المنتظر أن يواجه المنتخب البرازيلي نظيريه تشيلي وبوليفيا في التوقف الدولي المقرر في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ضمن الجولتين 17 و18 من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.وغاب نيمار عن التجمع الأخير لمنتخب البرازيل، في يونيو (حزيران) الماضي، وهو المعسكر الأول للسيليساو تحت قيادة أنشيلوتي.وتولى أنشيلوتي قيادة منتخب البرازيل في يونيو (حزيران) الماضي، بعد رحيله عن تدريب .