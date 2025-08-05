اليوم.. منتخب السلة العراقي يستهل مشواره في كأس آسيا بمواجهة نيوزيلندا

وسيلتقي تباعًا في بقية مواجهاته ضمن دور المجموعات بكل من تايبيه الصين بعد غد، ثم المنتخب الفلبيني في التاسع من الشهر نفسه، إذ يتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي، بينما تخوض المنتخبات صاحبة المركزين الثاني والثالث مباريات فاصلة لتحديد هوية المتأهلين.وكانت بعثة العراق قد وصلت إلى مدينة جدة أول أمس الأحد، وقد خاضت وحدتين تدريبيتين تحت إشراف المدرب فازلين ماتيتش، الذي أنهى الأسبوع الماضي معسكرًا تحضيريًا في العاصمة القطرية ، إلى جانب مشاركته في البطولة الرباعية الودية هناك، حيث خاض مباراتين رسميتين، الأولى أمام وانتهت بخسارة بنتيجة (91 - 76)، تلتها مواجهة قوية أمام أصحاب الأرض المنتخب ، التي انتهت أيضًا لصالح الأخير بنتيجة (77 - 73)، وسط أداء متوازن ظهر فيه بعض اللاعبين بمستويات واعدة.نظريًا، تبدو مهمة اليوم محفوفة بالتحديات أمام منتخبنا الوطني، الذي أوقعته قرعة المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات قوية، في مقدمتها منتخب المصنف (22) عالميًا، والذي يسعى جاهدًا لتدوين اسمه في سجل البطولة الذهبي على خطى جاره منتخب حامل اللقب. علاوة على ذلك، سيواجه منتخبنا أيضًا منتخب ، صاحب التاريخ العريق في القارة بخمس بطولات آسيوية، بالإضافة إلى منتخب تايبيه الصيني المعروف بطموحه وأدائه السريع، ما يجعل المجموعة الرابعة إحدى أكثر المجموعات تنافسًا في النسخة الحالية من البطولة.وتُقام النسخة الحادية والثلاثون من البطولة القارية خلال المدة من (5) ولغاية (17) آب الحالي، بمشاركة (16) منتخبًا من القارة الآسيوية ودول منطقة أوقيانوسيا، في مقدمتها أستراليا حامل اللقب، إضافة إلى ، الصين، كوريا الجنوبية، ، ، ، وغيرها من المنتخبات المصنفة على مستوى النخبة القارية.