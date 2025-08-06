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لامين يامال يشعل الجدل مجدداً بعلاقته مع مغنية أرجنتينية

رياضة

2025-08-06 | 05:15
لامين يامال يشعل الجدل مجدداً بعلاقته مع مغنية أرجنتينية
212 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

لا يزال نجم برشلونة الإسباني لامين يامال يتصدر عناوين الصحف العالمية، وهذه المرة بعيداً عن المستطيل الأخضر، بعدما انتشرت تقارير صحافية تشير إلى دخوله في علاقة عاطفية جديدة مع المغنية الأرجنتينية الشهيرة نيكي نيكول.



وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن الصحفي الإسباني خافي دي هويوس أكد، عبر حسابه الشخصي على منصة "تيك توك"، على أن العلاقة بين لامين يامال، البالغ من العمر 18 عاماً، ونيكي التي تكبره بست سنوات، بدأت خلال سهرة في ملهى ليلي أقيم يوم 24 تموز/يوليو الماضي، حين زُعم أنهما تبادلا القبلات وغادرا المكان سوياً في الرابعة صباحاً.

ورغم أن دي هويوس لم يقدم أي أدلة مباشرة، فإنه أشار إلى أنه يستند إلى "مصدر موثوق لا يخذله أبداً"، على حد تعبيره، في وقت لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من لامين يامال أو نيكي نيكول بشأن هذه الأنباء.

نيكي نيكول، واسمها الحقيقي نيكول دينيس كوكو، هي مغنية راب وكاتبة أغانٍ أرجنتينية، حققت شهرة واسعة في أميركا اللاتينية وإسبانيا من خلال عدد من الأعمال الناجحة. وقد حضرت أخيراً حفل توزيع جوائز "غرامي" في لوس أنجليس، مما زاد من اهتمام الإعلام العالمي بها.

ويُعدّ لامين يامال من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، رغم أنه لا يزال في بداية مسيرته الاحترافية. وقد ساهم مع برشلونة في تحقيق الثلاثية المحلية خلال الموسم الماضي، للمرة الأولى في تاريخ النادي الكاتالوني، كما تُوّج مع منتخب إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024".
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