أزمة تهدد مواعيد مباريات مونديال 2026

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هناك مخاوف من تأجيل بعض المباريات لساعات بما في ذلك مباريات منتخب إنجلترا بسبب أحوال الطقس المضطربة في حال هطول أمطار رعدية.وكشفت مصادر أن سيتعامل مع كل حالة على حدة لكنه لن يلجأ إلى خيار إلغاء أي مباراة أو إعادة جدولة لعبها في وذلك بسبب ضيق الوقت والحفاظ على نزاهة البطولة.هذا يعني أن اللاعبين قد يضطرون للانتظار ساعات داخل الملعب حتى تنتهي العاصفة ثم يستأنفون اللعب كما حدث سابقا في والذي استضافته .وقد شهدت المسابقة حينها بعض الوقائع بتوقف المباراة لساعات مثلما حدث مع الإنجليزي أمام حيث توقفت المباراة لمدة تقترب من الساعتين بسبب صاعقة رعدية رغم أنه لم يكن متبقيًا سوى 5 دقائق على نهاية المباراة.وصرح مدرب تشيلسي السابق في ذلك الوقت أن غير مؤهلة لاستضافة البطولة وحينها انتهت المباراة بعد 4 ساعات و38 دقيقة من صافرة البداية.وفيما يتعلق بوضع الأسود الثلاث، مباراتا إنجلترا ضد غانا وبنما في وبوستون مهددتان بالتأخير نظراً لإقامتهما في وقت متأخر من بعد الظهر (وهو وقت ذروة العواصف) أما مباراة الافتتاح لإنجلترا ضد كرواتيا فهي آمنة تماما لأنها ستقام في دالاس تحت سقف مغلق.وباختصار " " يرفض تماما تأجيل المباريات لأيام أخرى بسبب الطقس السيء في أمريكا والحل الوحيد سيكون انتظار اللاعبين في الممرات لعدة ساعات حتى تمر العواصف الرعدية ثم العودة للعب.