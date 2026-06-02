Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موقع أمريكي يكشف كلفة الصراع في الشرق الأوسط
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أزمة تهدد مواعيد مباريات مونديال 2026

كأس العالم 2026

2026-06-02 | 17:29
أزمة تهدد مواعيد مباريات مونديال 2026
المصدر:
روسيا اليوم
121 شوهد

تواجه المنتخبات المشاركة في كأس العالم ومن بينها منتخب إنجلترا احتمالية تغييرا في مواعيد مبارياتها في المدن المستضيفة للمواجهات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هناك مخاوف من تأجيل بعض المباريات لساعات بما في ذلك مباريات منتخب إنجلترا بسبب أحوال الطقس المضطربة في حال هطول أمطار رعدية.

وكشفت مصادر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيتعامل مع كل حالة على حدة لكنه لن يلجأ إلى خيار إلغاء أي مباراة أو إعادة جدولة لعبها في يوم آخر وذلك بسبب ضيق الوقت والحفاظ على نزاهة البطولة.

هذا يعني أن اللاعبين قد يضطرون للانتظار ساعات داخل الملعب حتى تنتهي العاصفة ثم يستأنفون اللعب كما حدث سابقا في كأس العالم للأندية والذي استضافته الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد شهدت المسابقة حينها بعض الوقائع بتوقف المباراة لساعات مثلما حدث مع تشيلسي الإنجليزي أمام بنفيكا حيث توقفت المباراة لمدة تقترب من الساعتين بسبب صاعقة رعدية رغم أنه لم يكن متبقيًا سوى 5 دقائق على نهاية المباراة.

وصرح إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي السابق في ذلك الوقت أن أمريكا غير مؤهلة لاستضافة البطولة وحينها انتهت المباراة بعد 4 ساعات و38 دقيقة من صافرة البداية.

وفيما يتعلق بوضع الأسود الثلاث، مباراتا إنجلترا ضد غانا وبنما في نيويورك وبوستون مهددتان بالتأخير نظراً لإقامتهما في وقت متأخر من بعد الظهر (وهو وقت ذروة العواصف) أما مباراة الافتتاح لإنجلترا ضد كرواتيا فهي آمنة تماما لأنها ستقام في دالاس تحت سقف مغلق.

وباختصار "الفيفا" يرفض تماما تأجيل المباريات لأيام أخرى بسبب الطقس السيء في أمريكا والحل الوحيد سيكون انتظار اللاعبين في الممرات لعدة ساعات حتى تمر العواصف الرعدية ثم العودة للعب.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
معايير فنية أم علاقات شخصية؟ تساؤلات حول قائمة "أسود الرافدين" لمونديال 2026
06:15 | 2026-06-02
رونالدو يلتحق بمعسكر البرتغال استعدادا للمونديال
03:18 | 2026-06-02
كميل سعدي باقٍ مع "أسود الرافدين" في المونديال.. ما القصة؟
06:00 | 2026-06-01
الاتحاد العراقي يعلن عن ألوان قمصان "أسود الرافدين" في كأس العالم 2026
05:20 | 2026-06-01
السومرية تنشر القائمة النهائية لمنتخب العراق المشارك في كأس العالم 2026
05:06 | 2026-06-01
التكنولوجيا الخفية داخل كأس العالم... كيف تحولت الكرة إلى جهاز ذكي؟
06:20 | 2026-05-29
ينتظرها العاشقون من طرف واحد.. ميزة جديدة على انستغرام
25.14%
13:03 | 2026-06-01
ينتظرها العاشقون من طرف واحد.. ميزة جديدة على انستغرام
13:03 | 2026-06-01
احتمال حدوث ظاهرة الـ نينيو هذا الصيف يصل إلى 80%.. ما هي؟
19.44%
07:22 | 2026-06-02
احتمال حدوث ظاهرة الـ نينيو هذا الصيف يصل إلى 80%.. ما هي؟
07:22 | 2026-06-02
توضيح بشأن قطع خدمة الإنترنت لمدة 90 دقيقة
15.2%
06:33 | 2026-06-01
توضيح بشأن قطع خدمة الإنترنت لمدة 90 دقيقة
06:33 | 2026-06-01
ارتفاع جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
14.41%
03:37 | 2026-06-02
ارتفاع جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
03:37 | 2026-06-02
تحديث جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
13.87%
03:39 | 2026-06-01
تحديث جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
03:39 | 2026-06-01
مكتب السيد السيستاني يتوقع 17 حزيران أول أيام محرم وعاشوراء في 26 منه
11.94%
10:00 | 2026-06-02
مكتب السيد السيستاني يتوقع 17 حزيران أول أيام محرم وعاشوراء في 26 منه
10:00 | 2026-06-02
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

‏لحظة فشل انقاذ غريق في مدينة الكوت من قبل الشرطة النهرية
Play
‏لحظة فشل انقاذ غريق في مدينة الكوت من قبل الشرطة النهرية
11:55 | 2026-06-02
طائرة المنتخب البرازيلي لكأس العالم تصل رسميًا الى امريكا
Play
طائرة المنتخب البرازيلي لكأس العالم تصل رسميًا الى امريكا
11:27 | 2026-06-02
الوائلي يصل منفذ عرعر لمتابعة عودة الحجاج إلى العراق
Play
الوائلي يصل منفذ عرعر لمتابعة عودة الحجاج إلى العراق
11:49 | 2026-06-01
انفجار مرعب داخل مصنع ألعاب نارية في مالطا
Play
انفجار مرعب داخل مصنع ألعاب نارية في مالطا
09:12 | 2026-06-01
تفاصيل جديدة عن حادث السفينة قرب أم قصر: خلل ميكانيكي ولا توجد خسائر
Play
تفاصيل جديدة عن حادث السفينة قرب أم قصر: خلل ميكانيكي ولا توجد خسائر
08:44 | 2026-06-01
في المحمودية: قوة عسكرية تعتدي على عائلة وتوقف أبناءها بدعوى "عرقلة السير" (فيديو)
Play
في المحمودية: قوة عسكرية تعتدي على عائلة وتوقف أبناءها بدعوى "عرقلة السير" (فيديو)
08:27 | 2026-06-01
ارتفاع منسوب المياه يخرج جسرا عن الخدمة في القائم
Play
ارتفاع منسوب المياه يخرج جسرا عن الخدمة في القائم
18:08 | 2026-05-31
تفكيك شبكة دولية للمخدرات واعتقال صيدليين لتجارة حبوب اللاريكا في بغداد
Play
تفكيك شبكة دولية للمخدرات واعتقال صيدليين لتجارة حبوب اللاريكا في بغداد
13:07 | 2026-05-31
اختناقات مرورية خانقة عند جسر "داقوق" تزامناً مع عطلة العيد.. ما الأسباب؟
Play
اختناقات مرورية خانقة عند جسر "داقوق" تزامناً مع عطلة العيد.. ما الأسباب؟
05:22 | 2026-05-30
ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات لأكثر من مترين في قضاء القائم (فيديو)
Play
ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات لأكثر من مترين في قضاء القائم (فيديو)
04:32 | 2026-05-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.