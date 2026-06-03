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بسبب "إيبولا".. إلغاء ودية الكونغو الديمقراطية وتشيلي استعداداً لمونديال 2026

رياضة

2026-06-03 | 07:24
بسبب &quot;إيبولا&quot;.. إلغاء ودية الكونغو الديمقراطية وتشيلي استعداداً لمونديال 2026
39 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تسبب تفشي مرض إيبولا في إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة بين منتخبي جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشيلي ضمن استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 9 يونيو في مدينة لا لينيا دي لا كونسبسيون الإسبانية، إلا أن سلطات المدينة قررت إلغاء الحدث لدواع صحية واحترازية، في ظل المخاوف المرتبطة بانتشار المرض في الكونغو الديمقراطية.

وجاء القرار من رئيس بلدية المدينة خوان فرانكو، الذي أكد أن سلامة السكان والجماهير تأتي في المقام الأول، ما دفع السلطات المحلية إلى سحب الموافقة على استضافة المباراة.

وبعد الإلغاء، بدأت اتحادات كرة القدم المعنية البحث عن ملعب بديل لاستضافة اللقاء في حال التوصل إلى الترتيبات المناسبة خلال الأيام المقبلة.

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية تأثر في الفترة الأخيرة بتداعيات تفشي إيبولا، الأمر الذي انعكس على تحضيراته للمونديال.

ومن المنتظر أن يخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان.

ويضم المنتخب الكونغولي أيضا لاعب سبارتاك موسكو الروسي ثيو بونغوندا، الذي يعد الممثل الوحيد للدوري الروسي الممتاز في صفوف الفريق خلال البطولة.
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بسبب "إيبولا"

إلغاء ودية الكونغو الديمقراطية وتشيلي استعداداً لمونديال 2026

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