بسبب "إيبولا".. إلغاء ودية الكونغو الديمقراطية وتشيلي استعداداً لمونديال 2026

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم 9 يونيو في مدينة لا لينيا دي لا كونسبسيون ، إلا أن سلطات المدينة قررت إلغاء الحدث لدواع صحية واحترازية، في ظل المخاوف المرتبطة بانتشار المرض في الديمقراطية.وجاء القرار من رئيس بلدية المدينة خوان ، الذي أكد أن سلامة السكان والجماهير تأتي في الأول، ما دفع السلطات المحلية إلى سحب الموافقة على استضافة المباراة.وبعد الإلغاء، بدأت اتحادات كرة القدم المعنية البحث عن ملعب بديل لاستضافة اللقاء في حال التوصل إلى الترتيبات المناسبة خلال الأيام المقبلة.وكان منتخب الكونغو الديمقراطية تأثر في الفترة الأخيرة بتداعيات تفشي إيبولا، الأمر الذي انعكس على تحضيراته للمونديال.ومن المنتظر أن يخوض منافسات ضمن المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات وكولومبيا وأوزبكستان.ويضم المنتخب الكونغولي أيضا لاعب سبارتاك الروسي ثيو بونغوندا، الذي يعد الممثل الوحيد للدوري الروسي الممتاز في صفوف الفريق خلال البطولة.