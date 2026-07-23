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غوارديولا يضع شرطاً تعجيزياً لتولي تدريب منتخب إيطاليا

رياضة

2026-07-23 | 08:33
غوارديولا يضع شرطاً تعجيزياً لتولي تدريب منتخب إيطاليا
209 شوهد

كشفت تقارير صحفية أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا يرغب في الحصول على راتب سنوي يصل إلى 20 مليون يورو في حال توليه مهمة تدريب منتخب إيطاليا.



ووفقا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، كان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مستعدا لتقديم عرض بقيمة 10 ملايين يورو سنويا لغوارديولا، إلا أن مطالب المدرب الإسباني تفوق ضعف العرض المقترح.

وأكد رئيس الاتحاد الإيطالي جيوفاني مالاغو وجود مفاوضات مع غوارديولا بشأن إمكانية قيادة المنتخب، مشيرا إلى أن المدرب الإسباني يأتي ضمن قائمة المرشحين لتولي المنصب.
وتضم قائمة الأسماء المطروحة أيضا الإيطاليين أندريا بيرلو وروبرتو مانشيني.

ويبحث المنتخب الإيطالي عن مدرب جديد بعد غيابه عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، حيث رحل جينارو غاتوزو عن منصبه بعد أن فشل الفريق، المتوج بأربعة ألقاب في كأس العالم، في التأهل للمونديال للمرة الثالثة على التوالي، كما تقدم الرئيس السابق للاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا باستقالته.

وكان النجم الإنجليزي السابق واين روني سبق أن صرح بأن منتخب إنجلترا يجب أن يفكر في تعيين غوارديولا مدربا له.

وكان غوارديولا (55 عاما)، الذي درب برشلونة وبايرن ميونخ من قبل، ترك مانشستر سيتي بنهاية الموسم الماضي بعدما فاز بستة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي، وخمسة ألقاب لكأس الرابطة، ودوري أبطال أوروبا، في فترة توليه تدريب الفريق التي استمرت 10 أعوام.
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