غوارديولا يضع شرطاً تعجيزياً لتولي تدريب منتخب إيطاليا

ووفقا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، كان مستعدا لتقديم عرض بقيمة 10 ملايين يورو سنويا لغوارديولا، إلا أن مطالب المدرب الإسباني تفوق ضعف العرض المقترح.وأكد رئيس وجود مفاوضات مع بشأن إمكانية قيادة المنتخب، مشيرا إلى أن المدرب الإسباني يأتي ضمن قائمة المرشحين لتولي المنصب.وتضم قائمة الأسماء المطروحة أيضا الإيطاليين وروبرتو مانشيني.ويبحث المنتخب الإيطالي عن مدرب جديد بعد غيابه عن للمرة الثالثة على التوالي، حيث رحل عن منصبه بعد أن فشل الفريق، المتوج بأربعة ألقاب في كأس العالم، في التأهل للمونديال للمرة الثالثة على التوالي، كما تقدم الرئيس السابق للاتحاد الإيطالي باستقالته.وكان النجم الإنجليزي السابق سبق أن صرح بأن منتخب إنجلترا يجب أن يفكر في تعيين غوارديولا مدربا له.وكان غوارديولا (55 عاما)، الذي درب برشلونة وبايرن من قبل، ترك بنهاية الموسم الماضي بعدما فاز بستة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب لكأس ، وخمسة ألقاب لكأس الرابطة، ودوري أبطال أوروبا، في فترة توليه تدريب الفريق التي استمرت 10 أعوام.