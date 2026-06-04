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بين العمل والمونديال.. توقيتات مباريات العراق تفرض "أزمة نوم" على العراقيين

كأس العالم 2026

2026-06-04 | 05:09
بين العمل والمونديال.. توقيتات مباريات العراق تفرض &quot;أزمة نوم&quot; على العراقيين
319 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يفرض مونديال 2026 تحدياً زمنياً غير مألوف على الجمهور العربي والعراقي، إذ تتوزع المباريات بين مواعيد مسائية مناسبة وأخرى بعد منتصف الليل أو عند الفجر، مما يجعل متابعة البطولة أشبه بشهر كامل من "السهر الكروي" الذي سيغير إيقاع الحياة اليومية للمواطنين.

وبين الحماسة الرياضية وضرورات العمل والدراسة، لن يكون المونديال هذا العام مجرد حدث رياضي، بل "تجربة اجتماعية" ستعيد تشكيل يوميات العراقيين بين المقاهي والبيوت، حيث سيجد المشجعون أنفسهم أمام خيار صعب بين المتابعة الحية للمباريات أو الحفاظ على روتين النوم.

مواعيد مواجهات أسود الرافدين
وفيما يخص مشاركة المنتخب العراقي، فقد حددت التوقيتات مواجهات صعبة في أوقاتها، حيث يستهل المنتخب العراقي مشواره بلقاء نظيره النرويجي يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026، وذلك في تمام الساعة الواحدة فجراً بتوقيت بغداد، على أرضية ملعب بوسطن (جيليت ستاديوم) في ولاية ماساتشوستس.

أما المباراة الثانية، فستكون أمام المنتخب الفرنسي يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت بغداد، على ملعب فيلادلفيا في ولاية بنسيلفانيا.

وفي ختام مواجهات الدور الأول، يواجه المنتخب العراقي نظيره السنغالي يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2026، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد، على ملعب "بي إم أو فيلد" في مدينة تورونتو الكندية.

تحدي التوقيت
تعد هذه التوقيتات، ولا سيما المباراة الأولى والثانية التي تقع في أوقات متأخرة جداً، اختباراً حقيقياً لجمهور "أسود الرافدين" وقدرتهم على التوفيق بين واجباتهم اليومية وبين دعم المنتخب. ومن المتوقع أن تشهد المقاهي والمناطق العامة في بغداد والمحافظات ازدحاماً غير مسبوق، لتتحول إلى ساحات حماسية تعوض صمت ساعات الليل المتأخرة، وسط آمال عريضة بتحقيق نتائج مشرفة في هذا المحفل العالمي.




Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors

رياضة

كأس العالم 2026

بين العمل والمونديال

توقيتات مباريات العراق تفرض "أزمة نوم" على العراقيين

السومرية نيوز

أسود الرافدين

سومرية نيوز

السومرية

الرافدين

السنغالي

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العراق

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