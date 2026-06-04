بين العمل والمونديال.. توقيتات مباريات العراق تفرض "أزمة نوم" على العراقيين

وبين الحماسة الرياضية وضرورات العمل والدراسة، لن يكون المونديال هذا العام مجرد حدث رياضي، بل "تجربة اجتماعية" ستعيد تشكيل يوميات العراقيين بين المقاهي والبيوت، حيث سيجد المشجعون أنفسهم أمام خيار صعب بين المتابعة الحية للمباريات أو الحفاظ على روتين النوم.وفيما يخص مشاركة المنتخب العراقي، فقد حددت التوقيتات مواجهات صعبة في أوقاتها، حيث يستهل المنتخب العراقي بلقاء نظيره النرويجي يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026، وذلك في تمام الساعة الواحدة فجراً بتوقيت ، على أرضية ملعب (جيليت ستاديوم) في ولاية ماساتشوستس.أما المباراة الثانية، فستكون أمام المنتخب الفرنسي يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت بغداد، على ملعب فيلادلفيا في ولاية بنسيلفانيا.وفي ختام مواجهات الدور الأول، يواجه المنتخب العراقي نظيره يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2026، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد، على ملعب "بي إم أو فيلد" في مدينة تورونتو الكندية.تعد هذه التوقيتات، ولا سيما المباراة الأولى والثانية التي تقع في أوقات متأخرة جداً، اختباراً حقيقياً لجمهور "أسود " وقدرتهم على التوفيق بين واجباتهم اليومية وبين دعم المنتخب. ومن المتوقع أن تشهد المقاهي والمناطق العامة في بغداد والمحافظات ازدحاماً غير مسبوق، لتتحول إلى ساحات حماسية تعوض صمت ساعات الليل المتأخرة، وسط آمال عريضة بتحقيق نتائج مشرفة في هذا المحفل العالمي.