تحضيراً لكأس العالم.. منتخبنا الوطني يصل إلى الولايات المتحدة

بينها العراق.. أسعار تذاكر المنتخبات العربية في كأس العالم 2026
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غابوا 28 عاماً وعادوا بغزوة مونديالية.. منتخب النرويج يباغت العالم بصورة "الفايكنج" التاريخية
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لامين يامال يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني
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صراع ناري على جائزة الأفضل.. إعلان المرشحين للاعب العام في الدوري الإنجليزي
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أسود الرافدين يتوجهون إلى الولايات المتحدة استعداداً لنهائيات كأس العالم
08:38 | 2026-06-05
المنتخب العراقي في كأس العالم 2026.. إليكم جدول المباريات والمواعيد
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