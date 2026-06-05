تحضيراً لكأس العالم.. منتخبنا الوطني يصل إلى الولايات المتحدة

وحط وفد منتخبنا الوطني رحاله في ولاية شيكاغو الأمريكية تحضيراً لنهائيات 2026.وكان وفد منتخبنا الوطني العراقي قد غادر الجمعة إلى للمشاركة في نهائيات 2026 كأس العالم، بعد استكمال معسكره التحضيري والمباريات الودية التي خاضها استعداداً للبطولة.