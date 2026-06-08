صراع البقاء والمحترفين.. أمانة بغداد وكربلاء في "موقعة الحسم" اليوم

وتُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، حيث يرفع الفريقان شعار الفوز لتعزيز حظوظهما قبل لقاء الحسم في الإياب، الذي سيُقام يوم السبت المقبل على .يسعى الفريق إلى التمسك بحظوظه في البقاء ضمن أندية "الكبار" وتجنب الهبوط، بعد أن اختتم منافسات في المركز الثامن عشر.يدخل المباراة بمعنويات عالية وطموح كبير لاستكمال مسيرة النجاح، وذلك بعد أن نجح في الوصول إلى هذا الملحق بفضل فوزه الثمين على الحدود بهدف نظيف.تُمثل مباراة اليوم الشوط الأول من هذا الصراع الفاصل، حيث يطمح الفريقان إلى خطف نتيجة إيجابية تمنح الأفضلية قبل الحسم النهائي في .