ريال مدريد يحسم أولى صفقاته بضم إبراهيما كوناتي حتى 2030

ويستعد ، بعد انتخابات الرئاسة أمس الأحد، وفوز على منافسه الوحيد إنريكي ريكيلمي للإعلان عن صفقات جديدة بجانب التعاقد أيضا مع مدرب جديد هو .وأفادت شبكة "أر أم سي سبورت" الفرنسية (RMC Sport) اليوم الاثنين أن إبراهيما كوناتي (27 عامًا) والذي شارك في 51 مباراة وسجل هدفين في جميع المسابقات هذا الموسم مع ، قد وقّع عقده مع .ومن المقرر أن يصبح المدافع الدولي لمنتخب لاعبًا حرًا في 30 يونيو بعد انتهاء عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وقد وقّع قلب الدفاع ، الذي كان هدفًا وعد به بيريز لو احتفظ بمنصبه، عقدًا لمدة أربع سنوات.وتابعت شبكة "أر أم سي سبورت" أن عقد كوناتي يمتد حتى 30 يونيو 2030، في صفقة لم يتم الكشف عن تفاصيلها المالية.وكان اللاعب الدولي الفرنسي، الذي شارك في 28 مباراة دولية، رفض تمديد عقده مع ليفربول خلال شهر أبريل الماضي، وأعلن النادي الإنجليزي عن وداع لاعبه في أواخر شهر مايو 2026.